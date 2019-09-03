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3 вересня • оновлено в 19:21
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Воронежу уже не отвертеться, снаряд ложится точно

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Жак Ив Кусто, неутомимый исследователь морских глубин, как-то рассказывал о том, что на больших морских глубинах, свыше километра от поверхности, царит совсем другая жизнь. Большинство рыб и животных там имеет свойство испускать свет. Какие-то рыбы это делают специально выделенными органами, а другие – светятся всем телом. В общем, большая часть населения планеты никогда этого не видела собственными глазами, но не верить Кусто – нет никаких причин.

Все складывается таким образом, что такое положение вещей вскоре может измениться. В самом деле, Белое море, на севере РФ, относительно мелководное. Согласно справочной литературе, самое глубокое место там находится на глубине 343 метра, а средняя глубина и вовсе – 67 метров. Тем не менее, уже есть основания полагать, что жители населенных пунктов, расположенных на берегах этого моря, очень скоро смогут своими глазами наблюдать светящихся рыб, даже не погружаясь в воду.

За эту удивительную возможность им надо будет благодарить товарища Путина, сотрудников Росатома и конечно же – доблестных российских ракетчиков. Они не только со светящейся рыбой помогли, но и устроили красочное, праздничное зрелище – фейерверк, любимое зрелище россиян. Будь это иначе, они бы не устраивали его в Украине и Сирии.

Но не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Ситуацию может изменить процесс, который называется "триангуляция". Чаще всего о нем знают, как о методе определения геопозиции по трем точкам. Но вот канонирам это действо известно в прикладном смысле. Когда огонь ведется по навесной траектории, то первый снаряд может не долететь или перелететь цель, тогда следующий снаряд выпускают с учетом того, как пошел первый. В итоге получается формула: "недолет, перелет и "мы к вам, профессор, и вот по какому делу".

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С этой точки зрения, светящиеся рыбы под Архангельском условно можно поставить в разряд "недолет", поскольку все же европейская часть и все такое. Но вот 30 августа пошла вторая подача, которую без вариантов можно засчитывать в "перелет". А дело было так.

"В Забайкалье несколько артиллерийских снарядов разорвались вечером 30 августа в нескольких сотнях метров от жилых домов в селе Новоборзинское на границе с Китаем и Монголией". У жителей населенного пункта либо высыпались стекла из окон, либо вылетели сами окна.

Никакой войны не случилось. Этот артналет не был следствием того, что подлая Монголия, внезапно и без объявления войны, двинула свои дивизии на захват российских белок, а за одно и Новоборзых подданных Путина. Все оказалось гораздо проще. Рядом, за сопкой, находится артиллерийский полигон российских военных, и они, желая немного скрасить унылый быт, жителям села, решили сделать им пусть и маленький, но подарок в виде фейерверка. Скромность не позволила им признаться в том, что так они послали привет селянам, мол "Как вы там, не грустите?", а вместо этого они рассказали, что случайно спутали координаты и чуть не накрыли село.

В любом случае, это приятное происшествие стало вторым, после Неноксы, и если внимательно присмотреться на карту РФ, то складывается впечатление, что на этот раз Воронежу уже не отвертится. Поэтому жителям данного города уже сейчас имеет смысл позаботиться о лучших местах, откуда открывается хороший вид на город, поскольку третий снаряд обычно ложится точно.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Тема
Російська воєнна загроза
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Воронеж
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: defence-line.org
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Царь лучше знает, какую рыбу в море глушить и как поголовье к порядку приучать. Ежели решит все подорвать, на то он и царь.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Воронеж-это последнее слово Вована,перед тем,как склеить ласты.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
я б и сам,не бросил ..секс,бокс,фокс итд.если бы не сел на кокс.
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