''Володька в курсі?'' Медведєв розлютив росіян ''мажорськими'' замашками

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв обурив співвітчизників новим придбанням – слідом за президентом РФ Володимиром Путіним він пересів за кермо автомобіля класу люкс Aurus.

Відео поїздки Медведєва розмістив у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. "Сів і поїхав", – написав він.

Користувачів розлютив ролик із прем'єр-міністром. За їх словами, такі дорогі автомобілі "володарі світу" можуть купити тільки за гроші росіян.

Aurus CA-News

"Дімон їде Москвою", "Напевно, перед цим дороги зачистили", "Порожнім містом кожен дурень зможе", "До пекла", "Володька в курсі?", "Скільки пафосу у князьків у злиденній країні!", "Манія величі на обличчі", – написали в коментарях.

За даними російських ЗМІ, в 2019 році цей автомобіль стане основним для поїздок Медведєва. 15 січня він вже з'явився на ньому на Гайдарівському форумі, який проходить у Російській академії народного господарства.

Aurus входить до проекту "Кортеж" — це сімейство автомобілів класу люкс, які виготовлені в Росії. Відзначимо, вперше машина була продемонстрована публіці на інавгурації Путіна.

Сів і поїхав: Медведєв їде на Аурус по Москві pic.twitter.com/gaFNO7WySh - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 15 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведєв став посміховиськом у мережі через "приставний стільчик", запропонований йому на офіційних переговорах із Білоруссю.

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