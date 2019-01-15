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''Володька в курсі?'' Медведєв розлютив росіян ''мажорськими'' замашками

4.3тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв обурив співвітчизників новим придбанням – слідом за президентом РФ Володимиром Путіним він пересів за кермо автомобіля класу люкс Aurus.

Відео поїздки Медведєва розмістив у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. "Сів і поїхав", – написав він.

Користувачів розлютив ролик із прем'єр-міністром. За їх словами, такі дорогі автомобілі "володарі світу" можуть купити тільки за гроші росіян.

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Aurus

Aurus

CA-News

"Дімон їде Москвою", "Напевно, перед цим дороги зачистили", "Порожнім містом кожен дурень зможе", "До пекла", "Володька в курсі?", "Скільки пафосу у князьків у злиденній країні!", "Манія величі на обличчі", – написали в коментарях.

''Володька в курсі?'' Медведєв розлютив росіян ''мажорськими'' замашками
''Володька в курсі?'' Медведєв розлютив росіян ''мажорськими'' замашками
''Володька в курсі?'' Медведєв розлютив росіян ''мажорськими'' замашками
''Володька в курсі?'' Медведєв розлютив росіян ''мажорськими'' замашками

За даними російських ЗМІ, в 2019 році цей автомобіль стане основним для поїздок Медведєва. 15 січня він вже з'явився на ньому на Гайдарівському форумі, який проходить у Російській академії народного господарства.

Aurus входить до проекту "Кортеж" — це сімейство автомобілів класу люкс, які виготовлені в Росії. Відзначимо, вперше машина була продемонстрована публіці на інавгурації Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведєв став посміховиськом у мережі через "приставний стільчик", запропонований йому на офіційних переговорах із Білоруссю.

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Особи
Дмитро МедведєвВолодимир Путін
Місце
Росія
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
То-то он злится на такой х**не заставил Вовка ездить
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