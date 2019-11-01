Вогняна пастка: в Москві трапилася страшна пожежа в багатоповерхівці

У багатоповерховому будинку в центрі Москви (Росія) на вулиці Великій Сухарівській спалахнула масштабна пожежа. Багато людей опинилися у вогняній пастці.

Як повідомляється на Telegram-каналі 360tv.ru, в результаті НП зруйнувалася шахта ліфта. Кілька мешканців опинилися заблоковані та попросили про допомогу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пожежа в Москві Скріншот відео

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