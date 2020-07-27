Водоспад у метро і плаваючі машини: Москву затопило сильною зливою. Фото і відео

У понеділок, 27 липня, на півночі російської столиці Москви дощ затопив кілька районів.

Про це повідомив Центр організації дорожнього руху російської столиці. Користувачі в соцмережах поділилися кадрами наслідків зливи.

Під удар стихії потрапили автодороги, МЦД і житлові комплекси. Користувачі соцмереж виклали численні ролики зі Свіблово, Ростокино й Останкінського району.

Потік води затопив перехід на станцію "Ботанічний сад". Натиску стихії також не витримав ЖК "Грін-парк" від компанії "ПІК-Комфорт".

Під удар стихії потрапили автодороги, МЦД і житлові комплекси. (ЦОДД)

Натиску стихії також не витримав ЖК "Грін-парк" (ЦОДД)

На півночі російської столиці Москви дощ затопив кілька районів (ЦОДД)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві 20 червня через сильну зливу затопило проїжджу частину кількох вулиць. Найбільше від рясних опадів постраждав південь Москви.