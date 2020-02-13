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13 лютого • оновлено в 23:57
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"Витягнути бідолах - це так по-російськи!" Пропагандисти погрожують "врятувати" українців з Уханя. Відеофакт

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У прямому ефірі шоу на каналі "Росія 1" зв'язалися з українкою в Ухані, звідки поширився китайський коронавірус. Дівчина розповіла, як їй хочеться додому.

Відома російська пропагандистка, ведуча передачі Ольга Скабеева прокоментувала її слова в своєму Telegram-каналі. Вона сподівається, що дівчину "не почнуть пресувати українські нацики за одкровення в програмі" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця старніцах).

По відеозв'язку дівчина розповіла, що була шокована скасуванням евакуації українців з Ухані і попросила про допомогу.

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Пропагандисти погрожують "врятувати" українців з Уханя

Пропагандисти погрожують "врятувати" українців з Уханя

Скріншот

"Згадайте ці слова, коли наступного разу почуєте від преЗЕдента популістські промови про цінність кожного "громадянина" і заклики "повертаться" на батьківщину", – написала Скабеева.

На слова українки також відреагувала головний редактор російського пропагандистського телеканалу Маргарита Симоньян. Вона заявила, що було б круто, якби "вони взяли і витягли бідолах-українців".

"А ось якби ми взяли та й витягли цих бідолах-українців, це було б дуже круто. І дуже по-російськи", – написала Симоньян в своєму Telegram-каналі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у Путіна виправдалися за жахливі умови на борту літака, яким екстрено евакуювали росіян з епіцентру коронавіруса міста Ухань в Тюмень.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Тег
пропаганда
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
"...за ужасные условия на борту самолета" У.к.у.р.и.н.а. своим гражданам и таких условий не предоставила. Просто у.р.к.а.и.н.а (.м.у.д.а.к.и тупые) положила х...на своих граждан... "Девушка рассказала, как ей хочется домой" Жалко девчонку. Симпатичная. Надеюсь, ей правда помогут Российские дипломаты.
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