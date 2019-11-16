Виступав проти Путіна: у Росії раптово помер відомий політик і економіст

У Росії у віці 41 року помер відомий політик, директор Інституту актуальної економіки, лідер "Нової Росії" Микита Ісаєв.

Про це повідомив його прессекретар Олександр Макаренко, передає РБК. За його словами, політик помер у поїзді Тамбов-Москва.

Відзначимо, що Микита Ісаєв жорстко критикував владу своєї країни за війну на сході України і підкреслював, що це вилилося в непоправні наслідки для країни-агресора. Однак, не дивлячись на це, політик висловлював упевненість, що Україна нібито возз'єднається з Росією як невід'ємна частина "руского міра".

Микита Ісаєв svpressa.ru

"Сьогодні вночі помер Микита Ісаєв. Причина смерті – найімовірніше серце. Відомо, що він помер в поїзді Тамбов-Москва. Вчора працював в Тамбові. Більше немає ніяких подробиць, про місце і час похорону буде повідомлено в соцмережах Ісаєва", – повідомив він .

Як пише видання "Підйом", в РЖД підтвердили, що Ісаєву стало погано в поїзді і він помер до прибуття медиків.

"16 листопада пасажиру потягу №32 Тамбов–Москва Ісаєву М.О. стало погано. Поїзна бригада, виконуючи інструкції, негайно викликала швидку допомогу на найближчу станцію Узуново. Бригада медиків констатувала смерть пасажира", – відзначають у виданні.

Також смерть політика підтвердила його помічниця Аліна Жестовська. За попередніми даними, причиною смерті стала серцево-судинна недостатність.

"Сьогодні вночі раптово пішов моя кохана людина, сенс і суть всього. Ми були в цей момент разом. Він дуже багато робив для мене і навіть в цей момент, який я поки не розумію, як пережити, він виявився поруч зі мною", – зазначила Жестовська.

На сторінці Ісаєва в Facebook остання публікація зроблена увечері 15 листопада. Політик розмістив свою фотографію з поїзда і повідомив, що повертається з Тамбова до Москви.

Останнє фото Микити Ісаєва Facebook \ Микита Ісаєв

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