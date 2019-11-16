Виступав проти Путіна: у Росії раптово помер відомий політик і економіст

У Росії у віці 41 року помер відомий політик, директор Інституту актуальної економіки, лідер "Нової Росії" Микита Ісаєв.
Про це повідомив його прессекретар Олександр Макаренко, передає РБК. За його словами, політик помер у поїзді Тамбов-Москва.
Відзначимо, що Микита Ісаєв жорстко критикував владу своєї країни за війну на сході України і підкреслював, що це вилилося в непоправні наслідки для країни-агресора. Однак, не дивлячись на це, політик висловлював упевненість, що Україна нібито возз'єднається з Росією як невід'ємна частина "руского міра".
Микита Ісаєв
svpressa.ru
"Сьогодні вночі помер Микита Ісаєв. Причина смерті – найімовірніше серце. Відомо, що він помер в поїзді Тамбов-Москва. Вчора працював в Тамбові. Більше немає ніяких подробиць, про місце і час похорону буде повідомлено в соцмережах Ісаєва", – повідомив він .
Як пише видання "Підйом", в РЖД підтвердили, що Ісаєву стало погано в поїзді і він помер до прибуття медиків.
"16 листопада пасажиру потягу №32 Тамбов–Москва Ісаєву М.О. стало погано. Поїзна бригада, виконуючи інструкції, негайно викликала швидку допомогу на найближчу станцію Узуново. Бригада медиків констатувала смерть пасажира", – відзначають у виданні.
Також смерть політика підтвердила його помічниця Аліна Жестовська. За попередніми даними, причиною смерті стала серцево-судинна недостатність.
"Сьогодні вночі раптово пішов моя кохана людина, сенс і суть всього. Ми були в цей момент разом. Він дуже багато робив для мене і навіть в цей момент, який я поки не розумію, як пережити, він виявився поруч зі мною", – зазначила Жестовська.
На сторінці Ісаєва в Facebook остання публікація зроблена увечері 15 листопада. Політик розмістив свою фотографію з поїзда і повідомив, що повертається з Тамбова до Москви.
Останнє фото Микити Ісаєва
Facebook \ Микита Ісаєв
Як повідомляв OBOZREVATEL:
російський політик, лідер руху "Нова Росія" Микита Ісаєва підтримав ініціативу України про прирівнювання ідеології "русского міра" до нацизму.
Раніше Ісаєв розкритикував Росію за війну на сході України і допустив, що вона не обмежиться тільки економічними обмеженнями проти Кремля і зміцненням армії України, а й цілком може призвести до початку війни в самій РФ.
Крім того, Ісаєв припускав, що Україна нібито возз'єднається з Росією як невід'ємна частина "русского мира". За його словами, це має статися після того, як Росія відновить свою минулу велич.
Російський політик Микита Ісаєв визнав, що в окупований Крим майже не їдуть туристи через захмарні ціни на півострові.
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