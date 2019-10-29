Зайнявся "громадянською" війною на Донбасі: в мережу злили відео про плани зрадника Вишинського

Обвинувачений в Україні в державній зраді головний редактор "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський, який повернувся в Росію в результаті обміну полоненими, зняв цикл пропагандистських інтерв'ю про "громадянську" війну на Донбасі.

Анонс опублікувала в своєму Telegram-каналі його колега Маргарита Симоньян (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Всім, хто запитував, чим буде займатися Кирило Вишинський, – відповідь у відео. Перше з восьми інтерв'ю його авторського проекту "Люди Донбасу" дивіться завтра", – написала вона у вівторок, 29 жовтня.

Вишинський запускає проект про війну на Донбасі РБК

На відео пропагандист розповів про війну на Донбасі, назвавши її "громадянською" і повідомив, що в своїх роликах покаже спілкування з жителями українських територій, які незаконно окупувала його країна.

Як писав OBOZREVATEL:

28 серпня Апеляційний суд у Києві звільнив з-під варти головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського. Журналіст знаходився за гратами більше 400 днів. Суд по інкримінованим йому статтям ще попереду. Він зобов'язаний буде з'являтися до суду або до слідчого на першу вимогу.

Проти Вишинського відкрили кримінальне провадження за статтею "Державна зрада", також йому інкримінують дії, спрямовані на повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 КК України) та посягання на територіальну цілісність (ч. 2 ст. 110 КК України). Сам підозрюваний звинувачення заперечує.

Під час обшуків у Вишинського знайшли російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Затриманий журналіст у 2014 році отримав російську медаль "За заслуги перед вітчизною" за висвітлення анексії Криму.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.