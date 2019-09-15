"Вірші у нього г*вно": Венедиктов розповів, чому посварився із Сурковим

Главред радіо "Ехо Москви" Олексій Венедиктов пояснив конфлікт з помічником глави РФ і куратором війни на Донбасі Владиславом Сурковим.

У своєму телеграм-каналі Венедиктов заявив, що причиною сварки нібито стало те, що він розкритикував творчі здібності Суркова.

"Хочете пораду - ніколи не кажіть Суркову, що він графоман і вірші у нього л*йно. Може образитися на все життя і припинити спілкування. Бережіть чутливі душі", - написав журналіст.

Венедиктов і Сурков соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Венедиктов відвідав Київ, де в інтерв'ю одному з видань вибухнув зухвалою заявою про окупований Крим.

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