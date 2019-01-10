Вимагає мільйони: у справі про зґвалтування поліцейської у Росії трапився новий поворот

Поліцейська-дізнавач із російської Уфи, яка звинуватила своїх колег у груповому зґвалтуванні, збирається вимагати 30 млн моральної компенсації.

Про це заявив знайомий підозрюваних Андрій Шурухін, пише "Московський комсомолець". "Вона виставила матеріальні претензії. Йшлося про суму по 10 млн рублів із кожного обвинуваченого. Хоча її адвокат спочатку відмовлялася від будь-яких грошей. Подивимося, як усе це буде виглядати. У рамках кримінальної справи таке можливо", – підкреслив він.

Також стало відомо, що відбулася очна ставка між потерпілою та її подругою, яка проходить у справі, як свідок.

"КП"

"На свідка під час впізнання чогось одягли білу перуку, хоча своє волосся у неї темне. Далі відбулася очна ставка між ними, куди дізнавачка з'явилася у медичній масці і сонцезахисних окулярах. Лице потерпілої було повністю закрите. Нібито вона злякалася зустрічі зі свідком, тому замаскувалася. Це було її побажання", – йдеться у матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці жовтня стало відомо, що в Уфі троє поліцейських зґвалтували свою колегу на робочому місці у приміщенні дільниці. Як з'ясувалося, один із поліцейських (старший за званням) наказав прийти у кабінет дівчині-дізнавачу. Розпиваючи алкогольні напої, товариші по службі усю ніч знущалися над своєю жертвою.

Водночас колеги начальників поліції впевнені, що зґвалтування не було і дівчина нібито сама могла погодитися вступити у статевий акт із трьома чоловіками.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.