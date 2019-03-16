Викликає галюцинації: в Росії похвалилися потужною зброєю

На озброєння армії Росії надійдуть нові модифікації станцій візуально-оптичних перешкод "Філін", розробку яких вже веде холдинг "Роселектроніка".

Про це пише РИА з посиланням на прес-службу компанії. Паралельно йде робота над збільшенням дальності дії існуючої версії. Уже практично завершено проект доопрацювання із застосуванням нового об'єктива, який дозволяє не менш ніж в 1,5 рази збільшити потужність випромінювача і розширити кут впливу.

"На основі наявних технологічних рішень в області створення станцій візуально-оптичних перешкод, таких як "Філін", досвідчений завод "Інтеграл" розробляє нові модифікації вироби. Поліпшуються масогабаритні характеристики, знижуються вимоги до електроспоживанню", — пише видання.

"Філін"

Як пояснили в прес-службі, зокрема, станції отримають варіофокальний об'єктив, який дозволить збільшити потужність випромінювача як мінімум в півтора рази, а також розширити кут його впливу. Крім того, у новій модифікації будуть поліпшені масогабаритні характеристики і знижені вимоги до електроспоживанню.

В "Роселектроніці" також відзначили, що нові вироби можна буде використовувати не тільки у військовій, але і в цивільній сфері. "Можуть створюватися як сильні станції військового і спеціального призначення, так і більш слабкі версії, призначені для виведення на ринок цивільної продукції, які можуть бути затребувані великими компаніями для забезпечення безпеки будь-яких об'єктів, що охороняються", — пояснили в прес-службі.

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