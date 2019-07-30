"Війна у самому розпалі": в мережу злили подробиці конфлікту поміж Медведчуком і Сурковим

Між українським опозиційним політиком Віктором Медведчуком і колишнім куратором щодо Донбасу Владиславом Сурковим посилюється боротьба за вплив у Кремлі з питання "Л/ДНР".

Про це з посиланням на свої джерела пише російський телеграм-канал "Легітимний". За їхніми словами, війна між ними зараз у самому розпалі. Медведчук зайняв всю проросійську тему всередині України, а Сурков – прямі контакти з її керівництвом через олігархів і міжнародну повістку.

"Час працює на Медведчука і проти Суркова, якому вкрай необхідний результат до Нового року. Медведчук буде утримувати внутрішню проросійську тему в Україні за собою і далі всіляко заважатиме Суркову отримати швидкий успіх в реалізації Мінських домовленостей, створюючи запасний план-концепцію щодо вирішення конфлікту", – припустили в "Легітимному".

Віктор Медведчук і Владислав Сурков Гордон

Зазначається, що "Л/ДНР" опинилися між "молотом і ковадлом", коли Сурков говорить одне, а Медведчук через свої зв'язки наполягає на іншому.

"Війна між ними обома у самому розпалі. Медведчук продовжує говорити про свою величезну роль у налагодженні контактів між Україною і "Л/ДНР", а також свою ефективність в обміні полоненими. Хоча нова влада України, на прохання Суркова, постійно відправляє меседжі в Кремль, що Медведчука не буде в переговорному процесі на державному рівні", – уточнили там.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимира Зеленського попередили про план Кремля. За словами аналітиків, він буде пов'язаний із кумом Путіна Віктором Медведчуком.

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