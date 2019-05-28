Відмовляв 8 разів: з'ясувалися скандальні дані про SSJ 100

За час експлуатації SSJ 100 "Аерофлотом" було зафіксовано вісім відмов систем літака під час польоту.
Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на джерело. З огляду на отримані дані про катастрофу, яка сталася 5 травня в Шереметьєво, Асоціація експлуатантів повітряного транспорту попросила Мінтранс організувати оперативну перевірку систем літака Superjet 100 на відповідність сертифікаційним вимогам.
Як повідомило джерело, дев'ята відмова система трапилась перед катастрофою в Шереметьєво. При цьому за останні п'ять років зафіксовано 184 попадання блискавок у літаки "Аерофлоту", але "жоден з них не призводив до відмови систем".
У Мінтрансі РФ заявили, що звернення АЕВТ на їхню адресу не надходило. Повідомляється, що на момент випуску SSJ 100 з бортовим номером RA-89098 функцію органа, що сертифікує, виконувала Росавіація і вона повинна була проводити процедури з підтримки льотної придатності літака.
З'ясувалися скандальні дані про SSJ 100
Комсомольська правда
Як повідомляв OBOZREVATEL :
В результаті НП з літаком російської компанії "Аерофлот", з 78 пасажирів і членів екіпажу вижили 37 - загинула 41 людина.
Аеропорт "Шереметьєво" опублікував хронологію авіакатастрофи лайнера.
Слідство озвучило головну версію катастрофи. Так, першопричиною, вважають слідчі, могли стати дії пілотів.
У мережі з'явилося аудіо переговорів пілота Sukhoi Superjet 100 з диспетчерами аеропорту, яка не підтверджує версію про удар в борт блискавки.
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