Відмовляв 8 разів: з'ясувалися скандальні дані про SSJ 100

За час експлуатації SSJ 100 "Аерофлотом" було зафіксовано вісім відмов систем літака під час польоту.

Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на джерело. З огляду на отримані дані про катастрофу, яка сталася 5 травня в Шереметьєво, Асоціація експлуатантів повітряного транспорту попросила Мінтранс організувати оперативну перевірку систем літака Superjet 100 на відповідність сертифікаційним вимогам.

Як повідомило джерело, дев'ята відмова система трапилась перед катастрофою в Шереметьєво. При цьому за останні п'ять років зафіксовано 184 попадання блискавок у літаки "Аерофлоту", але "жоден з них не призводив до відмови систем".

У Мінтрансі РФ заявили, що звернення АЕВТ на їхню адресу не надходило. Повідомляється, що на момент випуску SSJ 100 з бортовим номером RA-89098 функцію органа, що сертифікує, виконувала Росавіація і вона повинна була проводити процедури з підтримки льотної придатності літака.

З'ясувалися скандальні дані про SSJ 100 Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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