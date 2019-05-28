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Відмовляв 8 разів: з'ясувалися скандальні дані про SSJ 100

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За час експлуатації SSJ 100 "Аерофлотом" було зафіксовано вісім відмов систем літака під час польоту.

Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на джерело. З огляду на отримані дані про катастрофу, яка сталася 5 травня в Шереметьєво, Асоціація експлуатантів повітряного транспорту попросила Мінтранс організувати оперативну перевірку систем літака Superjet 100 на відповідність сертифікаційним вимогам.

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Як повідомило джерело, дев'ята відмова система трапилась перед катастрофою в Шереметьєво. При цьому за останні п'ять років зафіксовано 184 попадання блискавок у літаки "Аерофлоту", але "жоден з них не призводив до відмови систем".

У Мінтрансі РФ заявили, що звернення АЕВТ на їхню адресу не надходило. Повідомляється, що на момент випуску SSJ 100 з бортовим номером RA-89098 функцію органа, що сертифікує, виконувала Росавіація і вона повинна була проводити процедури з підтримки льотної придатності літака.

З'ясувалися скандальні дані про SSJ 100

З'ясувалися скандальні дані про SSJ 100

Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Місце
Росія
Тег
Шереметьєво
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
От удара молнии всего лишь отключился автопилот. 100% гарантии его не отключения ни один авиапроизводитель не дает. Это зависит от того куда именно молния попала. Дальше целиком вина пилотов, просто не сумевших посадить самолёт в ручном режиме, и не выработавших топливо до уровня посадочной массы
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