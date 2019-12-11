Відібрали землю та розставили міни: у Криму для Путіна побудували таємний маєток. Фото

В окупованому Росією Криму на території так званих держдач і пансіонатів для керівництва РФ зводять нові об'єкти, через що кримчан позбавляють права власності.

Як повідомляє "Проект", на захоплених територіях будують льодові арени, басейни і зони відпочинку.

"На території однієї з держдач недалеко від Фороса зводять велику льодову арену і татамі. Будівельники і співробітники держдачі впевнені: це все робиться спеціально для президента Росії Володимира Путіна, любителя хокею і дзюдо. Тим більше що татамі будували якраз до його візиту на півострів" , – йдеться в публікації.

Також на території реконструювали басейни, сауни і купелі спа-комплексу, відремонтували систему вентиляції і кондиціонування, побудували гуртожиток для персоналу на 60 ліжко-місць. Вся державна дача оточена високим парканом, і закриває доступ до моря.

Дача для Медведєва "Проект"

Держдача для Путіна "Проект"

Дача для співробітників ФСБ "Проект"

Повідомляється, що на сусідній держдачі, на якій до анексії відпочивали українські президенти, в 2014 році бачили прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва. Там будівельники відновили СПА-комплекс з басейнами, контрастними купелями, паровими лазнями та саунами.

Також на вкраденому півострові з'явилася дача для вищих чиновників ФСБ і ФСО. Для російських силовиків обладнали гранітну набережну, парк з рідкісними деревами, три вертолітні майданчики на скелях і один в морі на палях.

Об'єкт ФСБ – найбільш охороняємий у Криму. Уздовж траси йде шестиметровий паркан – це лише перший контур, за ним ще один. Між парканами ходить озброєний патруль. На території більше сотні камер, біля паркану – сигнальні міни-пастки, на видових майданчиках – пости спостереження.

Підозрілі об'єкти – яхти або човни – перехоплює охорона на гідроциклах, а людей, що фотографують дачу з берега, фіксує безпілотник.

Дача для спецслужб РФ "Проект"

Огорожа держдач "Проект"

Льодовий палац для Путіна "Проект"

Відзначається, що через будівництво нових об'єктів, місцеві жителі бояться втратити своє житло. Адже в грудні 2016 року за наказом ФСО Росії навколо держдач була встановлена охоронна зона шириною 1 км. Через це мешканці сусідніх сіл тепер не можуть зареєструвати свої будинки і землю в Росреестрі.

"Місцеві жителі бояться, що їх виженуть з будинків. Кримський Росреестр на прохання ФСБ перестав реєструвати права власності на будинки і землю в прилеглому селищі. Тепер нерухомість не можна ні продати, ні заповідати, ні подарувати, і суди не допомагають", – пише видання.

Кримчанин Ігор Петренко розповів, що в 2013 році від влади він отримав землю. У 2016 році окупаційна влада Ялти навіть дозволила приватизацію, але Росреестр не реєструє права на ділянку.

Житель села Олива Сергій Кабак розповів, що купив ділянку в 2002 році, розробив проєкт будинку і отримав дозвіл на будівництво. У 2016 році ялтинська "влада" ввела будинок в експлуатацію, привласнили йому адресу, але в оформленні прав власності йому відмовили.

"Земля під будинком моя, її я встиг зареєструвати в 2015 році, коли (охоронної) зони ще не було, а будинок не мій", – поскаржився він.

Кримчанин додав, що всі судові інстанції в Росії він вже пройшов, тепер подає до Європейського суду з прав человека.Туда подали позови вже шість жителів Оливи.

Закрита територія "Проект"

Кримчани скаржаться на окупантів "Проект"

Як повідомляв OBOZREVATEL, уздовж берегової лінії селища Олива на Південному березі анексованого Росією Криму розмістилися російські військові кораблі і катери берегової охорони.

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