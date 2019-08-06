Вибухи в Ачинську: в Росії розлютилися через брехню КремльТБ про НП

Росіяни обурилися через неправдиву інформацію телеканалу "Росія 24" про те, що вибухи на складах у Красноярську припинилися і осередки загоряння відсутні.

Фрагмент фейку рупорів Кремля з жорсткою критикою опублікували на Telegram-каналі "Борус", звинувативши журналістку у висвітленні недостовірної інформації далеко від зони лиха (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вибухи під Красноярськом ВВС

"Трохи критики на адресу колег: кореспондент "Росії 24" відверто бреше, що вибухів під Ачинском більше немає. Або навмисно, або просто тому, що тусується біля міської адміністрації, пише інтерв'ю великих чиновників, а не працює на місці. Ви скатайтеся до епіцентру, люба, послухайте. Бахає ще й як", – обурюються автори викривального допису.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на території військової частини в Ачинському районі Красноярського краю (РФ) 5 серпня почали вибухати боєприпаси. В результаті НП постраждали мінімум вісім осіб, була оголошена евакуація.

У мережі росіяни влаштували паніку через масову евакуацію з Ачинська.

Російську владу присоромили за вибухи боєприпасів на військових складах в Красноярському краї, що нагадали очевидцям атомну катастрофу.

Заступник міністра оборони РФ генерал армії Дмитро Булгаков заявив, що причиною пожежі на складі боєприпасів в Ачинському районі Красноярського краю (Росія) міг стати людський фактор.

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