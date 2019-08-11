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Вибухи під Ачинськом: з'ясувалося, що відбувається на арсеналі зараз

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У Ачинському районі Красноярського краю (Росія) повністю погашено пожежу, викликану вибухами на військових складах.

Про це в неділю, 11 серпня, повідомив керівник регіонального главку МНС Ігор Лісін, пишуть "РИА Новости". Також були закінчені роботи з розмінування відрізка залізниці в районі НП.

"Горіння там ліквідовано. Проводяться роботи, переконуються в цілковитій безпеці", – заявив він.

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Вибухи в Ачинському районі

Вибухи в Ачинському районі

АіФ Красноярськ

Нагадаємо, нова пожежа розгорілася в селищі Кам'янка Ачинського району увечері 9 серпня. Причиною називають удар блискавки в стелаж із боєприпасами.

За уточненими даними Міністерства охорони здоров'я, в результаті аварії постраждали 16 осіб, 5 з них госпіталізували з важкими травмами. Всього ж у результаті двох інцидентів із вибухами боєприпасів на військовому арсеналі під Ачинськом постраждали 30 осіб.

Як писав OBOZREVATEL, на території військової частини в Ачинськом районі 5 серпня почали вибухати боєприпаси. В результаті НП постраждали мінімум 8 людей, була оголошена евакуація.

Місцеві жителі влаштували паніку і почали масово тікати з районного центру.

Через НП, яке нагадало очевидцям ядерну катастрофу, в мережі присоромили російську владу.

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Тема
Вибухи на складах в Красноярську
Місце
Росія
Тег
вибух
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Махов Макс
Махов Макс
Эта климатическое аружие, америкосав. Будет паборено. Одна кадужка воды, освященная штурмбаннфюрером РФ Гундяевым, может америкосам всё испортить. Бгггггаааа
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Пожар локализован и потушен ! Начальник пожарного расчета Петрович вытер пот со лба, сел на ящик с пороховыми зарядами и закурил ...................
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Все потушили я последних 2 ведра водички плеснул и погасло...айда все в ачинск грибочки собирать
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