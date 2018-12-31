Вибух у Магнітогорську не згадав: у мережу злили новорічне звернення Путіна

У Росії в мережу потрапило новорічне звернення президента РФ Володимира Путіна.

У своїй новорічній промові Путін не згадував геополітичні "досягнення" Росії і не порушуваа насущні проблеми країни. Замість цього він побажав росіянам щастя і удачі в новому році, і порадив досягати мети своїми руками, не чекаючи на чиюсь підтримку.

Також президент РФ не згадав про трагедію у Магнітогорську, де напередодні під завалами житлової багатоповерхівки загинули люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російському Магнітогорську в ніч на 31 грудня в житловій дев'ятиповерхівці прогримів потужний вибух.

НП сталася близько 06:00 за місцевим часом (03:00 за Києвом). В результаті обвалилися перекриття з третього по десятий поверх над аркою між двома під'їздами. Постраждали 48 квартир, в яких жили 110 осіб.

В результаті загинули четверо людей, ще четверо постраждали, 38 людей вважаються зниклими безвісти.

Офіційна причина — вибух побутового газу.

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