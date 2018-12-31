МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

Вибух у Магнітогорську не згадав: у мережу злили новорічне звернення Путіна

13.1тЧитати матеріал російською

У Росії в мережу потрапило новорічне звернення президента РФ Володимира Путіна.

У своїй новорічній промові Путін не згадував геополітичні "досягнення" Росії і не порушуваа насущні проблеми країни. Замість цього він побажав росіянам щастя і удачі в новому році, і порадив досягати мети своїми руками, не чекаючи на чиюсь підтримку.

Також президент РФ не згадав про трагедію у Магнітогорську, де напередодні під завалами житлової багатоповерхівки загинули люди.

Новини
Підмахнув США і Європі: стало відомо, кого Путін привітав із Новим роком

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російському Магнітогорську в ніч на 31 грудня в житловій дев'ятиповерхівці прогримів потужний вибух.

НП сталася близько 06:00 за місцевим часом (03:00 за Києвом). В результаті обвалилися перекриття з третього по десятий поверх над аркою між двома під'їздами. Постраждали 48 квартир, в яких жили 110 осіб.

В результаті загинули четверо людей, ще четверо постраждали, 38 людей вважаються зниклими безвісти.

Офіційна причина — вибух побутового газу.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Новий рік
Особа
Володимир Путін
Місце
РосіяМагнітогорськ
Тег
вибух
Поділитися у Facebook
22
Коментарі
81
48
Смішно
3
Цікаво
7
Сумно
14
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Makc Махов
Makc Махов
Хуйлопутин фюрер прибыл в Магнитогорск! Взрывом недоволен, мало гексогена заложено! На Каширском шоссе, было красота! Сказал повторить, в Воронеже! 😅😀😆🖕🏼🇷🇺😆😜😁🖕🏼🖕🏼🇷🇺
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Путин прибыл в Магнитогорск после взрыва в доме Помимо главы государства, в Магнитогорск, где произошла трагедия, направился и глава Следственного комитета России. По последним данным, жертвами обрушения стали четыре человека, судьба еще десятков людей остается неясной Владимир Путин (в центре) во время экстренного совещания в главном штабе МЧС по Челябинской области (Фото: Илья Московец / ТАСС) Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где ранним утром 31 декабря произошло обрушение одного из подъездов многоэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба Кремля. По прилете​ глава государства отправился в оперативный штаб, развернутый на месте ЧП, уточняют «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на своих корреспондентов. Путин провел в оперативном штабе совещание с участием руководства МЧС, Минздрава, Челябинской области и Уральского федерального округа. Глава государства поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва. Кроме этого, Путин навестил в больнице пострадавших в результате обрушения.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Makc Махов
Makc Махов
Игорь Анатольевич, и Путин и ты идёте нахуй 🖕🇷🇺! В магнитогорск, кацапов из завалов отрывать! 🇷🇺🖕🏼😁😜😆😀😅😅
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Makc Махов
Makc Махов
Пу-тин Хуй-ло и в Магнитогорске хуйло 🖕🇷🇺! 😆😜😁😀😀😅🖕🏼🇷🇺🇷🇺
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Наші блоги