Весь зал сміявся: Путін публічно оконфузився. Відео

З президентом Росії Володимиром Путіним трапився конфуз під час вітальної промови в Російському міжнародному олімпійському університеті.

Про це повідомила російська пропагандистка Ольга Скабєєва у своєму Telegram-каналі. Вона опублікувала відео курйозного інциденту.

Путін почав виголошувати промову, не помітивши, що мікрофон вимкнений. Після йому допомогли і глава РФ почав промову заново.

"І таке буває: Путін почав вітальну промову з вимкненим мікрофоном. Десь за кадром нервово сміється сивий звукоінженер", – прокоментувала Скабєєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу підірвало курйозне фото президента Росії Володимира Путіна і прем'єра РФ Дмитра Медведєва, на якому обидва мають кумедний вигляд.

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