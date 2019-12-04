Головна Новини
4 грудня • оновлено в 10:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Весь зал сміявся: Путін публічно оконфузився. Відео

12.5т
Читати матеріал російською

З президентом Росії Володимиром Путіним трапився конфуз під час вітальної промови в Російському міжнародному олімпійському університеті.

Про це повідомила російська пропагандистка Ольга Скабєєва у своєму Telegram-каналі. Вона опублікувала відео курйозного інциденту.

Новини
"Зображає царя": дипломат пояснив, чого Путін чекає від Зеленського

Путін почав виголошувати промову, не помітивши, що мікрофон вимкнений. Після йому допомогли і глава РФ почав промову заново.

"І таке буває: Путін почав вітальну промову з вимкненим мікрофоном. Десь за кадром нервово сміється сивий звукоінженер", – прокоментувала Скабєєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу підірвало курйозне фото президента Росії Володимира Путіна і прем'єра РФ Дмитра Медведєва, на якому обидва мають кумедний вигляд.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анатолій Запорожський
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
19
Коментарі
26
34
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
14
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Bljatj! Оконфузился? Обоз, купите толковый словарь! ДБ!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Д*билы с обоза пробили очередное дно.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Так себе новость. Пыримогой и не пахнет. Здесь поживится нечем, расходитесь, скот какляццкий.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
3
Junio Van
Junio Van
UA. RUNIC, пшелнах! это русский сайт, про Путина, Крым, Россию!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
UA. RUNIC
UA. RUNIC
Pavlov Dmitry, так вы же ,сюда пришли"поживиться",стервятники!Все шастаете да шастаете по чужим сайтам, беду и проклятия на свою голову кличите,не далекие!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
4

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги