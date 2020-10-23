На цьому тижні в матеріалі "ГРУ проводить килимове бомбардування позицій СВР-ФСБ на пострадянському просторі" я звернув увагу на те, як одночасно у відкритий доступ були злиті подробиці "чекістських" політичних проектів в Грузії та Молдові. Причому настільки серйозний слив проводили інформаційні ресурси, які ототожнюються з майданчиками ГУ ГШ ЗС РФ, або як воно більш популярно в народі – ГРУ, тому що через дану структуру, яка в підпорядкуванні Сергія Шойгу, опоненти "чекістів" хочуть привести в цих країнах свої сили .

Але, не встигли зістикуватися складові частини пазла в інформаційному ударі Гризодубової за своїми стратегічними конкурентам – Ясенів / Луб'янці, як з'явилася інформація про куди більш серйозні проблеми і зміни в стані самих "чекістів".

Я описував ситуацію, коли мастодонт-силовик Патрушев може бути незабаром відправлений "на спокій". І, схоже, це час вже настав.

Справа в тому, що на пенсію відправляють ще одного старожила ФСБ, впливового і шанованого в структурі, генерала армії Сергія Смирнова. Але, крім впливу, поваги та інших корисних супроводжуючих посади, Смирнов протягом усіх етил років був мало не правою рукою Патрушева, якщо не сказати більше. У ФСБ він був трьома ніжками від стільця, на якому сидить Патрушев.

І саме завдяки тому, що Смирнов зберігав свою посаду, багато в чому, позиції Патрушева всередині ФСБ були досить стійкими.

Тепер, між відходом Сергія Смирнова на пенсію проводять паралель з імовірним виходом Патрушева на якийсь державний пост, наприклад сенатора, а на його місці привільно розміститься Бортников, ну або Медведєв. Хоча, у Бортнікова шансів на даному терені значно більше, адже саме цей клан ФСБ і копав під своїх внутрішньо-позавідомчих конкурентів з 2015 року.

Другий важливий момент в розстановці фігур силових еліт зіграє найближчим часом Сергій Наришкін, який вже перетворився в, мало, що не прес-секретаря СВР РФ. Хоча, як показує час, явно не дарма.

Справа в тому, що саме Сергій Наришкін прямо зараз, на всіх порах мчить в крісло ні багато ні мало, а глави МЗС РФ. Причому не просто глави МЗС, але і на півставки спікера Ради Федерації, віце-прем'єра з питань силового блоку і так само керівника міністерства безпеки.

Такий прорив Наришкіна стало можливим не тільки завдяки повному зовнішньополітичному провалу нинішнього МЗС в питаннях врегулювання питання Нагірного Карабаху, але впевненому взаємодії всередині тріумвірату Мішустін-Козак-Наришкін, який охоплює питання так званого СНД або простіше кажучи, країн зі складу колишнього СРСР.

На сьогоднішній день Наришкін є особливою особливо наближеною до Володимира Путіна і його подальший розвиток як медійної персони вищого рангу з широкими повноваженнями просто незаперечно. У свою чергу, на задній план зрушують іншого мастодонта медійного фронту Кремля – Сергія Лаврова.

А тому, найближчим часом на Луб'янці буде дуже серйозний переполох. І навряд чи Луб'янка до нового Року буде зосереджена на інших питаннях, крім як на тих, що привнесе або чого позбавить, зміна чергового доданка.

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