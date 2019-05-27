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Ударив ножем за Сталіна: в Росії трапилася кривава різанина в редакції газети

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У Ставрополі літній росіянин порізав ножем чотирьох журналістів місцевої газети "Родина" за відмову надрукувати його статтю про радянського диктатораа Йосипа Сталіна.

Про це розповів у Facebook координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук. Зокрема, нападу зазнав головний редактор видання Микола Бондаренко. Він потрапив до лікарні з ранами обличчя.

Інші співробітники "Родины" відбулися більш легкими пораненнями.

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Головний редактор "Родины"

Головний редактор "Родины"

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Як виявилося, пенсіонер приніс свій матеріал туди не просто так. За словами Тимчука, "Родина" – газета крайкому КПРФ.

"Варто подивитися на заголовки в цій газеті хоча б за останній час: "Ви приховуєте Леніна – ми відкриваємо Сталіна", "Не згортати Червоний Прапор!", "Безсмертний полк", "Партійне життя. Піонери читали вірші про Леніна", – пояснив він.

"Загалом, "ефективний менеджер Сталін" (як його нині прийнято називати в Росії), дістає своїх адептів руками інших своїх адептів і з того світу. Як свідчить заголовок у тій же газеті: "Партійне життя. Попрацювали на славу!" – підсумував Тимчук.

Відзначається, що чоловік був затриманий і доставлений у поліцію. За фактом скоєного розпочато слідство.

Ударив ножем за Сталіна: в Росії трапилася кривава різанина в редакції газети

Скріншот з відео

Ударив ножем за Сталіна: в Росії трапилася кривава різанина в редакції газети

Скріншот з відео

Нападник

Нападник

Скріншот з відео

Стало відомо, що пенсіонер раніше вже був судимий. У поліції про його осудність висновків поки робити не поспішають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії глава Ширинського району Хакасії Сергій Зайцев накинувся на пропагандиста каналу "Росія 24".

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Йосип Сталін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Федоров Федор
Федоров Федор
"...о советском диктаторе Иосифе Сталине."....Этот "советский диктатор" подарил свидурям галичину.Какие мнение у львивских свидомитов будут по этому поводу?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Федоров Федор: Ой, да какой он диктатор! Человек и 10 миллионов людей не уничтожил, сама доброта! За такого мягкого человека его последователям грех и лица не исполосовать.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Как сказал один из кремлевских тролей: "Мы уже встали с колен!". И чувствуется, что это правда! То ли еще будет...
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