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30 грудня • оновлено в 16:52
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"Вдалося!" Росія похвалилася проривом у війні проти України

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У Росії заявили, що їм вдалося домогтися зрушень у врегулюванні внутрішньоукраїнського конфлікту.

Про це йдеться у підсумках за 2019 рік, які опублікувало Міністерство закордонних справ РФ.

При цьому російський МЗС згадав, що Росія продовжує видавати російські паспорти на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

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"Вдалося домогтися зрушень у врегулюванні внутрішньоукраїнського конфлікту. Після трирічної перерви проведено саміт в "нормандському форматі" (Париж, грудень). Керуючись міркуваннями гуманності, Росія полегшила режим надання громадянства жителям окремих районів Донецької та Луганської областей", – йдеться в повідомленні.

Армія Росії

Армія Росії

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня, лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт в "нормандському форматі" в Парижі, за результатами якого було прийнято комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.

Всі подробиці, фото і відео – в матеріалі OBOZREVATEL.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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