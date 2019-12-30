"Вдалося!" Росія похвалилася проривом у війні проти України

У Росії заявили, що їм вдалося домогтися зрушень у врегулюванні внутрішньоукраїнського конфлікту.

Про це йдеться у підсумках за 2019 рік, які опублікувало Міністерство закордонних справ РФ.

При цьому російський МЗС згадав, що Росія продовжує видавати російські паспорти на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

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"Вдалося домогтися зрушень у врегулюванні внутрішньоукраїнського конфлікту. Після трирічної перерви проведено саміт в "нормандському форматі" (Париж, грудень). Керуючись міркуваннями гуманності, Росія полегшила режим надання громадянства жителям окремих районів Донецької та Луганської областей", – йдеться в повідомленні.

Армія Росії Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня, лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт в "нормандському форматі" в Парижі, за результатами якого було прийнято комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.

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