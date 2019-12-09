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9 грудня • оновлено в 04:10
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Смішно і страшно: в Росії чоловік впав у шахту ліфта, рятуючи валянки. Фото і відео

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У Якутську (Республіка Саха, Росія ) рятувальники витягли з вентиляційної шахти ліфта в житловому будинку чоловіка, який впав туди з висоти 9 поверху, потягнувшись за валянками.

Фото і відео з місця НП опублікувало Міністерство з надзвичайних ситуацій Якутії (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Як пише "РИА Новости", крики про допомогу почули сусіди, які і викликали рятувальників. Повідомляється, що падіння майже з 30-метрової висоти пом'якшили самі валянки і звужена донизу шахта.

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У Росії чоловік впав у шахту ліфта, рятуючи валянки

У Росії чоловік впав у шахту ліфта, рятуючи валянки

МНС Якутії

У Росії чоловік впав у шахту ліфта, рятуючи валянки

У Росії чоловік впав у шахту ліфта, рятуючи валянки

МНС Якутії

"Від мешканців одного з будинків по Сергеляхському шосе надійшло повідомлення, що на першому поверсі зі стіни чути крики про допомогу. З'ясувалося, що чоловік, перебуваючи у техповерсі 10 поверху, впустив валянки в вентиляційний отвір. Намагаючись їх дістати, він провалився, пролетів по вентиляції близько 28 метрів і застряг у районі першого поверху вниз головою", – розповіли рятувальники.

Чоловіка успішно дістали з шахти і передали медикам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в багатоквартирному будинку в Дніпрі сталася надзвичайна подія з 15-річною дівчинкою – вона впала в шахту ліфта і зламала ногу.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Росія Якутськ
Тег
Новини Росії
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Ш. Олег
Ш. Олег
Что тут скажешь? Спасибо тебе Боженька, за то, что ты снисходителен к детям, пьяницам и дуракам!.. :)
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Zayonc Inga
Zayonc Inga
Вырубили жениха из камня! Так это по рюзьки))) ору)))
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Zayonc Inga
Zayonc Inga
Валянки, валянки, не подшиты, стареньки...
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