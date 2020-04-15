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15 квітня • оновлено в 19:02
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В Україні пригрозили ракетним ударом по РФ: росіяни огризнулися

3.7т
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У Раді Федерації РФ вважають, що ракетний удар по російському нафтопереробному заводу завдає шкоди Україні, а не Росії.

Такою заявою відзначився член комітету Ради Федерації Сергій Цеков, передає Lenta.ru. Так, російський політик вважає, що удар українською ракетою "Вільха-М" по критичним об'єктам інфраструктури РФ, абсолютно не зашкодить країні.

Українська ракета "Вільха М"

Українська ракета "Вільха М"

"Гордон"

При цьому він радить Україні берегти ракети для захисту своєї території.

А ось нелегітимний депутат Держдуми від Севастополя Дмитро Бєлік поспішив порадити Україні налагоджувати конструктивний діалог, ан не говорити про війну.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розвивається зброю, здатне дати потужний відсіч військам Росії на Донбасі, і навіть нанести удари по їх об'єктах критичної інфраструктури.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Місце
Україна
Теги
ракети Новини Росії
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Wick John
Wick John
Укро свиньи 6 лет только хрюкают что могут нанести ракетный удар по России, по бояться это сделать т.к знают что после этого от уригы останутся одни руины
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
жидo-бaндep-oвцы, сидящие на пайке у Нaтo и разжигающие вpaжду, вoйну и ненaвиcть, а вы об ответном вoзмездии думаете? Или именно на это и направлены ваши действия, чтобы был нанесён ядepный удap по Украине и пoгибли миллионы укpaинцев? Мpaзи.
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4
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Питон Каа
Питон Каа
А ответный удар уничтожит само украинское государство, и что...? Кому это надо...?
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