У Раді Федерації РФ вважають, що ракетний удар по російському нафтопереробному заводу завдає шкоди Україні, а не Росії.

Такою заявою відзначився член комітету Ради Федерації Сергій Цеков, передає Lenta.ru. Так, російський політик вважає, що удар українською ракетою "Вільха-М" по критичним об'єктам інфраструктури РФ, абсолютно не зашкодить країні.

Українська ракета "Вільха М" "Гордон"

При цьому він радить Україні берегти ракети для захисту своєї території.

А ось нелегітимний депутат Держдуми від Севастополя Дмитро Бєлік поспішив порадити Україні налагоджувати конструктивний діалог, ан не говорити про війну.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розвивається зброю, здатне дати потужний відсіч військам Росії на Донбасі, і навіть нанести удари по їх об'єктах критичної інфраструктури.

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