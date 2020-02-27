В штабе сталинской армии сидели идиоты

22 февраля 2020 г. главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов беседует со своим первым заместителем Сергеем Бунтманом. Время нынче такое, что без упоминания вопросов истории Второй мировой войны не обошлось. Алексей Алексеевич говорит: "Нет ни одной бумаги, свидетельствующей о разработке оперативного плана о войне с гитлеровской Германией. Нет ни одной бумаги, ни одного приказа о разработке оперативного, не создана оперативная группа, создающая этот план. Ничего нет. Просто нет ничего… Мы говорим про оперативный план, про нападение, пишет Марк Солонин для Mnews.

Его нет. Нет приказа о назначении людей, которые должны разрабатывать этот план. Нет графика этого плана, нет утверждения командующих на направлениях нападения. Ничего нет. Просто этого нет, не существует в природе…".

Ошеломленный этим потоком гипнотизирующих повторов ("нет", "ни одной", "ничего", "нет", "нет", "нет"), Сергей Бунтман всё же пытается робко возразить: "С другой стороны, нет и документов о глубоко эшелонированной обороне…".

"Ну и что", — обрывает его Венедиктов. — "Ну, идиоты, и что?".

Вот так. Идиоты (и бездельники, к тому же) сидели в главном штабе сталинской армии: ни плана обороны, ни плана наступления, ни одной бумаги не нарисовали…

Что тут сказать? Поскольку подходящие к случаю короткие и яркие выражения ("аптека за углом", "у меня есть хороший врач", "в … ваше мнение") уже заняты самим Алексеем Алексеевичем, попытаюсь прокомментировать вышеизложенное длинно и нудно. Причём в двух аспектах: личном и общественном.

Личное — это печальная картина профессиональной деградации некогда блестящего журналиста. "Монополия есть источник всяческого загнивания", и в этом Ильич оказался совершенно прав. Монопольный статус "Эха" и его главного редактора как единственного Хранителя Разрешенной Дерзости, допущенность к выпивке на "пирах всеблагих" (о чём А. А. рассказывает публично, причём с простодушным восторгом деревенской пастушки), сам Царь в качестве главного Цензора — всё это создавало предпосылки. Дьявольский соблазн, говоря по-старинному. Вольно же было Венедиктову этому соблазну поддаться — и вот уже сегодня он считает себя вправе "с развязностью совершенно невыносимой высказывать мнения космического масштаба и космической же глупости" по вопросу, которым он не владеет от слова "совсем".

Общественное еще печальнее. Прогрессивная общественность на все лады, во всех своих фейсбуках и чирикалках требует: "Откройте архивы! Мы хотим знать Всю Правду!".

Я читаю это, смеюсь и плачу: "Ребята, ау! Нахр*на вам какие-то архивы, если (почти) никто не хочет/не может/не умеет прочитать, понять и запомнить то, что для вас уже нашли, опубликовали, разъяснили и на блюдечке поднесли? Причем всё это бесплатно, все выложено в Сеть, читай и изучай".

Невероятно, но факт: тема военного планирования в СССР 39-41 годов исследована и документирована с избыточной подробностью. Там уже и спорить-то не о чем, да и принципиально новых открытий никакое "открытие архивов" не принесёт, не бойтесь и не надейтесь.

Но наша гласность развивается в вакууме. Все главное уже видно — но (почти) никто ничего не слышит. Причём если в родных палестинах хотя бы кто-то берётся спорить и возражать ("а где подпись Сталина? а почему печать на документе смазана? а разве может план войны называться словом "записка"?), то там у них, в благословенном "цивилизованном мире" всё еще проще.

Гораздо проще! "Ни один серьёзный историк это мнение не поддерживает". Точка. Спорить не о чем. Истина установлена голосованием. Голосуют только свои. Ваши документы нам неинтересны. И вообще — у вас тут реабилитацией нацизма пахнет. Отстаньте, пока мы полицаев из Федеральной службы защиты Конституции не вызвали…

И чтоб дважды не вставать. В настоящий момент доступны, по меньшей мере, 13 текстовых документов, составленных в период с лета 1940 по май 1941 года и непосредственно отражающих процесс разработки плана войны против Германии. Это:

• докладная записка наркома обороны СССР и начальника Генштаба Красной Армии в ЦК ВКП(б) И. В. Сталину и В. М. Молотову "Об основах стратегического развертывания Вооруженных Сил СССР на Западе и на Востоке", без номера, не позднее 15 августа 1940 г.;

• документ с аналогичным названием за номером №103202 от 18 сентября 1940 г.;

• докладная записка наркома обороны СССР и начальника Генштаба Красной Армии в ЦК ВКП(б) И. В. Сталину и В. М. Молотову № 103313 от октября 1940 г. (этот документ обычно именуют "уточнённый октябрьский план стратегического развертывания");

• директива наркома обороны СССР командующему Ленинградского ВО на разработку плана оперативного развертывания, без номера, от 25 ноября 1940 г.;

• указания наркома обороны СССР по разработке плана оперативного развертывания армий Киевского ОВО, без номера, от 28 ноября 1940 г.;

• докладная записка начальника штаба Киевского ОВО по решению Военного совета Юго-Западного фронта по плану оперативного развертывания, без номера, не позднее декабря 1940 г.;

• директива наркома обороны СССР на разработку плана оперативного развертывания армий Прибалтийского ОВО, без номера, не позднее января 1941 г.;

• записка по плану действий Западного фронта, без номера, не позднее февраля 1941 г.;

• директива наркома обороны СССР на разработку плана оперативного развертывания армий Прибалтийского ОВО, без номера, от 3 марта 1941 г.;

• докладная записка наркома обороны СССР и начальника Генштаба Красной Армии в ЦК ВКП(б) И. В. Сталину и В. М. Молотову "Уточненный план стратегического развертывании Вооруженных сил СССР на Западе и на Востоке", без номера, от 11 марта 1940 г.;

• директива наркома обороны СССР на разработку плана оперативного развертывания войск Западного ОВО, без номера, апрель 1941 г.;

• директива наркома обороны СССР на разработку плана оперативного развертывания войск Ленинградского ВО, без номера, от 11 апреля 1941 г.;

• соображения по плану стратегического развертывания Вооруженных Сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками, без номера, май 1941 г.

Таким образом, в нашем распоряжении имеется пять вариантов общего стратегического плана Красной Армии и по два текстовых документа, отражающих разработку планов оперативного развёртывания войск каждого из четырех западных округов/фронтов. Важно отметить, что шесть документов являются приказами (директивами) наркома обороны СССР; это никакие не "черновики проектов", не "записки Василевского", а обязательные к исполнению приказы.

Рассекречено несколько десятков (!) рабочих карт Главного штаба, на которых в графическом виде отражены как упомянутые выше планы и директивы, так и еще какие-то промежуточные этапы их отработки. В частности, имеются карты с датами 24 февраля и 6 апреля, что не совпадает с датами составления известных текстовых документов.

По меньшей мере с сентября 1940 по май 1941 г. все известные варианты Большого Плана — равно как и детализирующие его оперативные планы округов/фронтов — представляют собой фактически один документ, лишь в малозначимых деталях меняющийся от месяца к месяцу. Имеет место не только смысловое, но и явное текстуальное сходство всех этих "соображений", "записок" и "директив". Все документы, как текстовые, так и графические, представляют собой описание плана подготовки и проведения крупномасштабной наступательной операции, проводимой за пределами государственных границ СССР. Стратегическая оборона на собственной территории не рассматривается в них даже как один из возможных вариантов действий.

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