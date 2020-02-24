Вот думаю, совестно ли Маше Захаровой?...

Пресс-секретарь МИД России М.В. Захарова назвала "намеренным вбросом" утверждения американских чиновников, будто "связанные с Кремлем фейковые аккаунты Twitter, Facebook и Instagram распространяют конспирологические теории о том, что именно США ответственны за создание вируса, а сам COVID-19 — биологическое оружие, разработанное ЦРУ"

Если я правильно понимаю, то словечко "вброс" в новоязе российских чиновников означает то ли ложь, то ли провокацию, одним словом, то, чему верить никак нельзя.

А вот я верю этим супостатам!

Потому что ещё более связанный с Кремлем Первый канал российского ТВ чуть ли не всю первую половину нынешнего февраля откровенно топил именно именно эту "конспирологию".

В главной политологической программе Первого, "Большая игра", ведущие которой Вячеслав Никонов, больше известный, как внук Молотова, и американский русист Дмитрий Саймс, больше известный, как сын легендарного советского адвоката Дины Каминской, защищавшей диссидентов, дважды, 1 февраля и 8 февраля, обсуждали, откуда на голову Китая и остального мира взялся это коронавирус.

Экспертом выступал микробиолог, член комиссии ООН по химическому и бактериологическому оружию в 1998—2003 годах Игорь Никулин.

Хорошо владеющий материалом эксперт утверждал, что заражение китайцев коронавирусом, почти наверняка - "диверсия" США, время и место которой выбрано неслучайно и точно. И вот почему:

Во-первых, в декабре, за несколько месяцев до китайского Нового года.

Во-вторых, не в Гонконге, потому что нельзя заражать город, в котором антикитайские и проамериканские демонстрации, и не в Шанхае, ведь там много американских бизнесменов, и не Пекине, все-таки столица, там много камер на улицах, вычислят...

А вот Ухань выбрана идеально, - говорит эксперт Никулин, - большой транспортный узел, есть консульство США, где под дипломатическим прикрытием работают нужные специалисты, мол, "есть, где разгуляться"!

Смотрите запись с 11.40 по 16.30

Через неделю тот же эксперт ООН на тонкий наводящий вопрос ведущего Никонова, не пересмотрел ли он свои предыдущие показания относительно подрывных действий США против города Ухань и остального мира, ответил - нет!

Больше того, он видит также и британский след, мол, есть одна секретная лаборатория в Англии, которая, похоже, мазала ручки двери дома Скрипаля, так вот, скорее всего она тоже причастна к заражения Китая коронавирусом

Смотрите запись с 5.30 по 9.20

И вот я думаю, совестно ли высокопоставленному сотруднику МИД дезавуировать утверждения знатных отечественных, временами даже ООНовских экспертов, работающих на российскую аудиторию, при этом ставя под сомнение аналогичную деятельность их коллег, работающих в соцсетях на аудиторию в странах-супостатах?

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