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10 квітня • оновлено в 02:11
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Олександр Морозов
Олександр Морозов
Російський політолог и філософ Всі статті автора

В России наметилась сложная история с вирусом

59.5т
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В России сложная история с вирусом. Народ вируса не признает. Но понимает: что раз другие народы завели себе вирус, то и нам надо "изобразить". Путин в свою очередь знает, что народ вируса не признает, но если Путин скажет, что вирус есть - то так тому и быть. Значит, народ сразу заведет в себе вирус. Поэтому Путин, понимая всю сложность ситуации, посылает сразу два сигнала народу: отправил куда-то в США все маски и оборудование, мол, вируса у нас нет, а у них есть, им надо.

И одновременно говорит народу: печенеги, псы-рыцари, фашисты - и вот и вирус к нам пришел. Народ слушает и понимает: это сказки, печенеги - это "из истории". Значит, барин хочет сказать: "ненастоящий" вирус-то, а "сказочный"! Потому что если бы вирус был, то тогда Путин не так бы говорил. А раз так говорит: то, значит, среди нас, в народе то есть, вируса нет. Но "там где-то" он есть. Где ему и положено быть.

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Автор
Олександр Морозов Олександр Морозов
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Александра Морозова
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Коментарі
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Bruse Colin
Bruse Colin
Ждем когда у печенегов разгорится не долго уже осталось
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Kom AV
Kom AV
Да ему видать из Праги виднее. Вообще интересные мнения подбираются - мнение из Праги, сегодня же мнение из Нью-Йорка, перед этим мнение из Парижа, Вильнюса и Риги. Интересно когда будет мнение из России
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Manfred Anry
Manfred Anry
Kom AV, Мнения из РФии не будет. Ибо сочтут фейком и на 10 лет без права переписка
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Mega Death
Mega Death
Шикарная статья))) Философская))
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