В Росії потрібно терміново проводити вибори президента – Фейгін

Володимир Путін на виборчій дільниці під час всеросійського голосування за изменени до Конституції РФ.

Президентські вибори в Російській Федерації необхідно проводити в поточному, а не в 2024 році.

Таку думку OBOZREVATEL висловив російський адвокат Марк Фейгін. "Якщо ви змінили Основний Закон, то по ньому потрібно проводити нові вибори", – заявив він в контексті змін до Конституції РФ.

Коментуючи нову версію статті 81 Конституції, він зауважив: "Якщо вже ви, дорогі друзі, вирішили змінити Конституцію, то знову проводьте вибори за новими правилами. Чому ви не оголошуєте вибори президента прямо зараз?"

На думку Фейгіна, вибори президента РФ необхідно оголосити найближчим часом, а через три місяці передвиборчої кампанії організувати голосування.

"Чому треба чекати до 2024 року, і тільки тоді почне діяти ця поправка з приводу "обнулення" термінів? Це порушення навіть формальної юридичної логіки", – підкреслив адвокат.

Як писав OBOZREVATEL, з 25 червня по 1 липня проходило всеросійське голосування за поправки до Конституції РФ. Зокрема, зміни торкнулися статті 81, присвяченій допустимій кількості президентських термінів. За даними Центрвиборчкому РФ, "за" проголосувало майже 78% росіян.