У Росії міст обвалився і "поховав" авто з людьми: фото і відео масштабної НП

У понеділок, 2 грудня, в Оренбурзькій області Росії впав автомобільний міст, у результаті чого постраждали три особи.

Надзвичайна подія трапилася в районі селища Кушуль. Про це повідомляє ТАСС (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Двох забрали на "швидкій", вони отримали травми легкого ступеня тяжкості: в одного – голова, у другого – нога. Третій потерпілий відмовився від госпіталізації. Інформація попередня", – повідомили в Міністерстві охорони здоров'я РФ.

В Оренбурзі обвалився міст Telegram-канал 360

У пресслужбі міської мерії відзначили, що міст був на реконструкції і перебував на балансі регіону. "Поки є підтвердження, що обвалилася частина моста. Туди виїхали всі оперативні служби. Цей міст відноситься до області – головне управління дорожнього господарства області, вони вішали оголошення, що будуть проводитися роботи з опорами моста", – сказали в мерії.

В Оренбурзі обвалився міст Telegram-канал Підйом

У МВС уточнили, що впали два прольоти мосту. Рух автомобілів на ділянці тимчасово перекрили.

За словами очевидців, міст обвалився після проїзду фури зі щебенем. За попередніми даними, конструкція впала на легковий автомобіль.

В Оренбурзі обвалився міст gazeta.ru

В Оренбурзі обвалився міст gazeta.ru

В Оренбурзі обвалився міст gazeta.ru

В Оренбурзі обвалився міст gazeta.ru

В Оренбурзі обвалився міст gazeta.ru

В Оренбурзі обвалився міст gazeta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 грудня в Забайкальському краї (Росія) автобус із 43 пасажирами і водієм упав із моста на лід річки. Загинуло 19 осіб, двоє з них – діти.

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