Головна Новини
27 грудня • оновлено в 00:41
МоваЯзык

/ Новини Росії

"Ми в шоці від ваших подарунків!" Росіяни перед Новим роком збунтувалися проти Путіна. Фотофакт

2.9т
Читати матеріал російською

У російському місті Омськ збунтувалися проти президента Володимира Путіна, попросивши главу держави не вітати їх із Новим роком.

Фото жінки з плакатом-зверненням до лідера РФ поширили в забороненій в Україні соцмережі ВКонтакте, пише "Омск-Информ" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Пане президенте! 31 грудня о 23:55 нас вітати не треба! Ми і так у шоці від ваших подарунків! Омичі", – написала вона.

Новини
"На х** не впав!" У Росії публічно образили Путіна. Відео

Росіяни перед Новим роком збунтувалися проти Путіна

Росіяни перед Новим роком збунтувалися проти Путіна

Інформагентство звернуло увагу на те, що привітання глави держави федеральні телеканали щороку показують за п'ять хвилин до півночі, однак є люди, яким це все набридло.

"Користувачі соцмереж позитивно оцінили цей пост, висловивши повну згоду з його змістом. Дії влади викликають все більшу критику з боку населення", – пише "Омск-Информ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пенсіонерка з Іркутської області в Росії вказала Путіну на жахливий стан, до якого він довів країну. Вона записала гнівне відеозвернення до президента РФ.

Вилаяла президента Росії і бабуся з Татарстану.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Омськ
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
5
62
Смішно
29
Цікаво
36
Сумно
15
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
ПутЕн - гнида!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Иванович Василий
Иванович Василий
Посмотрел комменты по ссылке. Комменты там - сами за себя говорят, ничего и писать или говорить про новость больше не надо
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванович Василий
Иванович Василий
гляньте, кстати, сами: там комменты и к ним плюсики или минусы в пользу того или иного, включая оценку полностью противоположных по тексту комментов, что облегчает наглядность
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
путин разорил россию и обокрал ее-эксперты
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги