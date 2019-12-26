"Ми в шоці від ваших подарунків!" Росіяни перед Новим роком збунтувалися проти Путіна. Фотофакт

У російському місті Омськ збунтувалися проти президента Володимира Путіна, попросивши главу держави не вітати їх із Новим роком.

Фото жінки з плакатом-зверненням до лідера РФ поширили в забороненій в Україні соцмережі ВКонтакте, пише "Омск-Информ" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Пане президенте! 31 грудня о 23:55 нас вітати не треба! Ми і так у шоці від ваших подарунків! Омичі", – написала вона.

Росіяни перед Новим роком збунтувалися проти Путіна

Інформагентство звернуло увагу на те, що привітання глави держави федеральні телеканали щороку показують за п'ять хвилин до півночі, однак є люди, яким це все набридло.

"Користувачі соцмереж позитивно оцінили цей пост, висловивши повну згоду з його змістом. Дії влади викликають все більшу критику з боку населення", – пише "Омск-Информ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пенсіонерка з Іркутської області в Росії вказала Путіну на жахливий стан, до якого він довів країну. Вона записала гнівне відеозвернення до президента РФ.

Вилаяла президента Росії і бабуся з Татарстану.

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