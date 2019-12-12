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12 грудня • оновлено в 17:21
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СерпомПо
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В Кремле опомнились

9.4т
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Канал ТНТ снял с показа сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли.

Удивительно, что этот сериал вообще пустили в эфир, прокрутив 3 серии.

Пропаганда образа простого человека, который вдруг может стать главой государства, сменив несменяемого, – опасная политическая идея. Взрывоопасная в России.

"Такое искусство нам не нужно", — спохватились в Кремле. И сначала канал ТНТ вырезал из первых эпизодов нелицеприятное упоминание о Путине, а потом уже из программы ТНТ шустро был выпилен весь сериал. И шкуркой прошлись по краям, чтобы легче встала какая-нибудь развлекательная образина.

Новини
Россияне еще не созрели до "Слуги народа"

Слуги народа в российской власти не нужны. У российских правителей иное понимание назначения власти. В России народ существует для власти, а не власть для народа.

Здесь нужен сериал "Слуга власти".

Про какого-нибудь скромного православного героя, готового всю жизнь пахать на ожиревших правителей, воевать за них, кланяться, благодарить, расчесывать шуваловских корги и подносить чемоданы брилевым, вылетающим на родину – в Англию. Поругивая при этом Запад.

Такой сериал пойдет на российском телевидении в прайм-тайм, как паровоз. Чух-чух-чух! Никто его не остановит. Только очумелые соловьевы да киселевы будут стоять, окоченев от зависти, окрест дороги, тараща оловянные глаза, обдаваемые паром локомотива, летящего в будущее из народных глубин.

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Автор
СерпомПо СерпомПо
Місце
Росія
Тег
Серіал Слуга Народу
Джерело
Джерело: Telegram СерпомПо
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Кака Трагедия! Как теперь развивать искусство на Руси без *слуг народа*? Придётся смотреть опять опостылые " Собачье сердце", "Бег", " Убить дракона".......
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Дурилка картонный,просто появилась возможность по ржать над укропитеками,и не надо приплетать сюда политику и тулить горбатого до стенки.Держите свои яйца по дальше от серпа.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
выдыхай, кастрат)))))
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Великий Кормчий, макака, хвост подожми, впереди много обозных веток, любимому клоуну ещё скакать и скакать
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