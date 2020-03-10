Головна Новини
10 березня • оновлено в 19:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Путін випадково пригрозив світу кривавою війною? Історик пояснив конфуз

5.7т
Читати матеріал російською

Історик Станіслав Кульчицький заявив, що говорячи в інтерв'ю ТАСС про популярне в Росії гасло "Можемо повторити", що звучить в контексті Дня Перемоги, президент РФ Володимир Путін "заплутався в своїй аргументації".

"Спочатку він говорить про те, що гасло можна трактувати по-різному, "ми втратили 27 мільйонів осіб". Але де той новий Гітлер, який загрожує Росії? Такого немає", – сказав він в блозі OBOZREVATEL.

Історик вказав на протиріччя в словах глави Кремля. З одного боку, він заявляє про колосальні втрати, які понесла країна в ході війни, а з іншого, обіцяє "повторити", "якщо хтось наважиться зробити щось подібне". "Створюється штучна ситуація: мовляв, на нас збираються напасти, але той, хто нападе, буде переможений, тому що ми можемо повторити те, що зробили в 1945 році", – зауважив Кульчицький.

Володимир Путін

Володимир Путін

"І тут же він говорить: "ми до цього ніколи не прагнули і прагнути не збираємося". А якщо не прагнете, тоді навіщо проголошувати таке гасло – "можемо повторити"?" – запитав історик.

Як писав OBOZREVATEL, 10 березня вийшла десята частина інтерв'ю Володимира Путіна ТАСС, присвячена темі Другої світової війни. У ній президент РФ пояснив своє розуміння популярного в Росії гасла "Можемо повторити".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Друга світова війна Ексклюзив
Особи
Станіслав Кульчицький Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Історія
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
8
13
Смішно
57
Цікаво
28
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
"Путин случайно"? У него так не бывает, шароварники...:)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гордій Олексій
Гордій Олексій
Колоборденко Дмитрий, ха-ха-ха, почти всьо, как карта ляжет! Остальное ему по цьімбалахь!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
очень интересно наблюдать, как украинские СМИ делают из украинцев и д и о т о в....))))----
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Великий Кормчий, злой укр, IGGI IGGI, Олег Carpenter, Дегтяренко Светлана, Кубанский Николай, Внаукраине Потриот, Лазарев Ярослав, Р\А\Г\У\Л\Я\М Х\А\Н\А, Трубицын Александр, Tarasenro Oleg, Правосеков Матвей, Кор Павел, Габриэлович Антон, Михаил Устинов, Зайцев Антон - все єто один и тот же троллячий путлеровский п\и\д\а\р\а\с. Игнорируйте єту п\а\д\л\у. Не давайте єтой с\у\к\е зарабатівать. Донецк, Украина.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Дубровский Владимир, дурачоК, А ЧО МЕНЯ НЕ ВКЛЮЧИЛ В ТОТ СПИСОК?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги