Путін випадково пригрозив світу кривавою війною? Історик пояснив конфуз

Історик Станіслав Кульчицький заявив, що говорячи в інтерв'ю ТАСС про популярне в Росії гасло "Можемо повторити", що звучить в контексті Дня Перемоги, президент РФ Володимир Путін "заплутався в своїй аргументації".

"Спочатку він говорить про те, що гасло можна трактувати по-різному, "ми втратили 27 мільйонів осіб". Але де той новий Гітлер, який загрожує Росії? Такого немає", – сказав він в блозі OBOZREVATEL.

Історик вказав на протиріччя в словах глави Кремля. З одного боку, він заявляє про колосальні втрати, які понесла країна в ході війни, а з іншого, обіцяє "повторити", "якщо хтось наважиться зробити щось подібне". "Створюється штучна ситуація: мовляв, на нас збираються напасти, але той, хто нападе, буде переможений, тому що ми можемо повторити те, що зробили в 1945 році", – зауважив Кульчицький.

Володимир Путін

"І тут же він говорить: "ми до цього ніколи не прагнули і прагнути не збираємося". А якщо не прагнете, тоді навіщо проголошувати таке гасло – "можемо повторити"?" – запитав історик.

Як писав OBOZREVATEL, 10 березня вийшла десята частина інтерв'ю Володимира Путіна ТАСС, присвячена темі Другої світової війни. У ній президент РФ пояснив своє розуміння популярного в Росії гасла "Можемо повторити".

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