В Ємені біля власного будинку розстріляли стрінгера російських пропагандистів

У столиці Ємену, Сані, вбили стрінгера російського відеоагентства Ruptly Набіля Хассана аль-Каіт.
Про його смерть стало відомо в четвер, 4 червня, передає RT. Стрінгера розстріляли невідомі прямо біля його будинку, де він проживав із вагітною дружиною і трьома дітьми.
"Ця жахлива втрата – суворе нагадування про небезпеки, з якими стикаються всі журналісти по всьому світу, прагнучи просто сказати правду і розповісти про жахи, які переживають мільйони людей", – йдеться у повідомленні RT.
Набіль Хассан аль-Каіт
RT
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іраку був убитий позаштатний репортер-оператор Саафа Галі, який співпрацював із російськими пропагандистськими виданнями.
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