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4 червня • оновлено в 19:39
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В Ємені біля власного будинку розстріляли стрінгера російських пропагандистів

1.4т
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У столиці Ємену, Сані, вбили стрінгера російського відеоагентства Ruptly Набіля Хассана аль-Каіт.

Про його смерть стало відомо в четвер, 4 червня, передає RT. Стрінгера розстріляли невідомі прямо біля його будинку, де він проживав із вагітною дружиною і трьома дітьми.

"Ця жахлива втрата – суворе нагадування про небезпеки, з якими стикаються всі журналісти по всьому світу, прагнучи просто сказати правду і розповісти про жахи, які переживають мільйони людей", – йдеться у повідомленні RT.

Набіль Хассан аль-Каіт

Набіль Хассан аль-Каіт

RT

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іраку був убитий позаштатний репортер-оператор Саафа Галі, який співпрацював із російськими пропагандистськими виданнями.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Місце
Ємен
Тег
вбивство
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