Ураження легень та загублений тест: Полозов розповів про свавілля в лікарнях Росії

У матері російського адвоката Миколи Полозова Наталії офіційно підтвердили діагноз COVID-19. До того ж через недолугу систему охорони здоров'я РФ жінці кілька днів не могли зробити комп'ютерну томографію (КТ) та госпіталізувати.

Ймовірно, що її чоловік теж хворий, але медики загубили тест, а томографія показала ураження легень. Разом із ними також проживає молодший брат адвоката, у якого за всієї клінічної ситуації в батьків досі не взяли аналізи. Про безвідповідальність медиків OBOZREVATEL розповів сам Микола Полозов.

Як пояснює правозахисник, найімовірніше, мама заразилася в Москві, оскільки останнім часом не виїжджала з міста. За його словами, це цілком можливо, бо тільки за офіційними даними в столиці Росії підтверджено близько 150 тисяч заражених, а за неофіційними – може бути більше.

Перші симптоми Наталя відчула минулого тижня, у неї була температура й болі у м'язах. На виклик приїхала швидка, яка взяла мазки на аналізи, і через два дні їй прийшло підтвердження.

Микола Полозов із мамою Наталею Facebook Полозова

"Після цього знову приїхали лікарі, змусили підписати безліч усяких карантинних папірців, що вона не має права виходити на вулицю, та інше. Їй дали якісь таблетки, крім антибіотиків, там був арбідол, який взагалі не є справжніми ліками. І нібито виписали направлення на комп'ютерну томографію. Але направлення не видали, і потім у нас два дні була ціла історія, як ми намагалися його знайти. Дзвонили в поліклініку, на всякі гарячі лінії, але ніякого зворотного зв'язку не було", – розповідає Полозов.

Тільки через дві доби нарешті вдалося викликати швидку й відвезти Наталю на томографію, за результатами якої в неї виявилося 50% ураження в кожній легені.

"З одного боку ми бачимо, як московська влада бадьоро рапортує Путіну, що в них усе під контролем, усе добре й чудово. А з іншого боку – той безлад, який ми спостерігаємо в реальному житті", – обурюється адвокат.

У четвер ввечері, 28 травня, матір Полозова все ж госпіталізували, і сім'я чекає, коли лікарі призначать їй протокол лікування.

В один день із Наталією тест зробили і її чоловікові, але на переконання адвоката, медики його просто загубили.

Тест на коронавірус чоловіка Наталії Полозова медики загубили

"Як загалом це відбувається в Москві, якщо в тебе тест негативний, тобі навіть не передзвонюють. Якщо результат позитивний – передзвонюють і приїжджають. Йому не подзвонили, але коли його повезли на КТ з такими ж симптомами, як у матері, у нього виявили ураження легень по 25% кожної", – пояснює Полозов.

Тепер чоловікові потрібно робити повторний тест, а поки він залишився вдома з молодшим братом адвоката. До нього теж повинні були приїхати з дитячої поліклініки, але, як каже Микола, досі аналізів на тест не взяли: "Він себе зараз почуває добре, можливо, хвороба проходить безсимптомно".

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