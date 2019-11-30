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30 листопада • оновлено в 10:41
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Оксана Забужко
Оксана Забужко
Українська письменниця та поетеса Всі статті автора

Українські артисти в Росії спонсоруватимуть російську армію

3.2т

ПРО 30%.

Чи то пак - про "культурну експансію в РФ" силами рожевих поні. Докладніше про цей "тренд" напишу окремо, коли буде час, а тут наразі тільки одна заввага: любі поні та єдинороги, перш ніж вирушати в РФ зі своїм прекрасним, сповненим любови-та-милосердя (істини-добра-краси, потрібне підкреслити) Культурним Продуктом, занотуйте собі, будь ласка, для пам'яті цифру - 30%.

Ні, це не алюзія на "30 срібняків". Саме таку суму - 30% - становитиме податок (НДФЛ), що його ви, як іноземці-нерезиденти, які отримують дохід в РФ з продажу інтелектуальної власности, муситимете сплатити зі свого гонорару в бюджет РФ, згідно з законодавством РФ. Інших варіантів немає. І якщо ваш посередник (напр., видавництво чи аґенція, які продали в РФ права на ваш твір) з якихось причин вам цього не каже, це не значить, що вам цього не треба знати. Знайте.

І тоді не треба буде громадити тороси зайвих слів і захаращувати й так захаращений інформпростір. Просто, спитайте себе - чи готова/ий я, ім'ярек, задля того, щоб моя (наприклад) книжка вийшла в Росії, спонсорувати російську армію? "Так" чи "Ні"?

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Бо це якраз той випадок, коли відповідь може бути тільки "так" або "ні": хоч за Євангелієм від Матвія, хоч за законами формальної логіки. І ніяких "ґдє-то посєрєдінє". (Кажу це як людина, яка вельми жваво була "експансіонувала" на російський видавничий ринок упродовж цілих 12 передвоєнних років, 2001-2013, - і в 2014-му мусила здати собі справу з того, що, виходить, і моя лепта, хай і мізерна, пішла на підготовку вбивць мого народу, і все, що я можу з цим зробити, - це сказати "never again/ ніколи знову"... Але моя "культурна експансія в Росію" все ж відбувалась ДО війни - а нині 2019-й, і куди підуть ваші 30%, ви, на відміну від мене в "нульових", знаєте вже абсолютно точно: вам простіше не вмазатись у один із найбільших злочинів проти людяности, який триває зараз на планеті.)

Адже це дуже просто, справді, - чесно відповісти собі на питання: "Чи готова/ий я спонсорувати російську армію?"

Так чи ні?

І якщо ваша відповідь буде - "Так, готова/ий", - то потім майте відвагу ще чесно сказати це вголос. Нікого не дурячи, і самих себе в тому числі.

А решта все - від лукавого, як казав євангеліст.

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Автор
Оксана Забужко Оксана Забужко
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Оксани Забужко
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Та звертайтесь Ви людською мовою до ПОНІ, чи не звертайтесь - всерівно. Бо ПОНІ - це тварини, а тут не просто тварини, а ще й з людською підлотою.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Бюджет МО РФ на третьем месте а мире после США и Китая.Ну и его, естественно,спонсирует десяток украинских артистов.Я не говорю о моральной стороне.Но зачем же писать откровенную куйню?Ибо исходя из "логики" авторессы, государство Украина куда больше спонсирует армию агрессора, транспортируя в Европу газ основного донора бюджета РФ -- Газпрома.
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Mega Death
Mega Death
Лучше отдать ахрессору 30% , чем со-сать вместе с остальными попрошайками и нищ-ебродами)))
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Bruse Colin
Bruse Colin
Mega Death, ну сосать )(уйло это не самое лучшее что власовцы могут в п а р а ш е
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