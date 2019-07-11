Україна запропонувала перейменувати Росію: в Кремлі огризнувся

Пропозиція радника президента України, кандидата в депутати від партії "Слуга народу" Микити Потураєва перейменувати Росію є нісенітницею.

Про це заявив член Ради Федерації Франц Клінцевич на своїй сторінці в Facebook. Він додав, що співчуває президент України Володимиру Зеленському, який має таких помічників.

"Можна тільки поспівчувати президенту України Володимиру Зеленському: з такими радниками навіть кашу зварити не вийде. Замість того щоб допомагати йому розгрібати завали, яких в Україні повним-повнісінько, вони несуть відверту нісенітницю. Просто смішно", – написав він.

Франц Клінцевич РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що жителям окупованого Донецька потрібно дати можливість говорити і заповнювати документи на тій мові, який вони оберуть.

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