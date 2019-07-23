"Україна увійде до складу Росії": Жириновський дав Зеленському два роки

Скандальний російський політик Володимир Жириновський заявив про скорий поділ України і повернення всієї території країни до складу Росії.

Свій "прогноз" по ситуації в Україні Жириновський виклав на сторінці у Telegram. Те, що відбувається в країні він назвав "раком четвертої стадії, а метастази вже пішли по всьому організму".

"Вся країна в крові, економіки немає, люди їдуть. Зеленський може пробути президентом такої України лише рік-два, а потім його зметуть. Там тисячі і тисячі озброєних людей, "заукраінскіх" націоналістів, які вже відчули запах крові. Їм не потрібен мир, вони хочуть пограбувати, повбивати", – заявив Жириновський.

"Ось вони можуть привести до влади на Україні свого Піночета. А потім і його зметуть. А закінчиться все спершу розділом України, а потім і поверненням всієї України до складу Росії", – поділився скандальний політик своїми фантазіями.

Володимир Жириновський "Нові Вісті"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Жириновський заявляв, що Україна припинить існування як територія, яка вважає себе державою, якщо вирішить нашкодити Кримському мосту.

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