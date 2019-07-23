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"Україна увійде до складу Росії": Жириновський дав Зеленському два роки

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Скандальний російський політик Володимир Жириновський заявив про скорий поділ України і повернення всієї території країни до складу Росії.

Свій "прогноз" по ситуації в Україні Жириновський виклав на сторінці у Telegram. Те, що відбувається в країні він назвав "раком четвертої стадії, а метастази вже пішли по всьому організму".

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"Вся країна в крові, економіки немає, люди їдуть. Зеленський може пробути президентом такої України лише рік-два, а потім його зметуть. Там тисячі і тисячі озброєних людей, "заукраінскіх" націоналістів, які вже відчули запах крові. Їм не потрібен мир, вони хочуть пограбувати, повбивати", – заявив Жириновський.

"Ось вони можуть привести до влади на Україні свого Піночета. А потім і його зметуть. А закінчиться все спершу розділом України, а потім і поверненням всієї України до складу Росії", – поділився скандальний політик своїми фантазіями.

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

"Нові Вісті"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Жириновський заявляв, що Україна припинить існування як територія, яка вважає себе державою, якщо вирішить нашкодити Кримському мосту.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Жириновський Володимир Зеленський
Місце
Росія
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Serov Oleg
Serov Oleg
судьба окраины легко предсказуема...весь запад будет поделен между польшей,венгрией,румынией,а на базе крупных областей будут образованы независимые республики-харьковская,днепропетровская,одесская,запорожская.....ну,и чубатому скоту небольшую площадь отведут,типа зоопарка..
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Тарас Бор
Тарас Бор
Serov Oleg,похоже в педерации у Жирика хватает "соратников" по диагнозу.Ты бы лучше занялся изучением китайского языка,дурик.В недалёком будущем государственного на территории залесья.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Такой чемодан ни кто не хочет брать...ни Ывропа ни Амерыка!!! Весьмирснами тупо наблюдает как МАНДАнутые пауки, жрут сами себя и уменьшают численность свiдомой отары!!
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Тарас Бор
Тарас Бор
Иваненко Виталий,шо,выталька,насобирал грошей на подключение интернета?Сдал бутылки?
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Лелека Лариса
Лелека Лариса
Жирік закінчений маразматик наведіть порядок у себе бо скоро в гімні і горілці потопитеся.але може і у вас настане час повстання і таких як ти виженуть сраним віником.
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