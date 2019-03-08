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''Угар зі стріляниною'': росіянок привітали з 8 Березня "скрєпним" відео

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У Росії Росгвардія "відзначилася" поздоровленням з 8 Березня, знявши мілітаристичний пропагандистський ролик про жінок у військовій формі, що стріляють з кулемета.

Відео, що шокувало користувачів соцмереж, опублікував у Twitter користувач Vitauskas.

"Новини душевнохворої країни. Росгвардія привітала жінок з 8 березня, знявши відеоролик в дусі мілітаристичного чаду зі стріляниною і "ідеалом російської красуні", яка не розстається зі зброєю і військовою формою навіть на свята. Це остаточний діагноз. Лікуванню не підлягає..." – йдеться у підписі до відео.

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Інтернет-користувачі бурхливо коментують ролик:

"Це діагноз".

"Солдафонсько-сапоговий глямур".

"О боги, ну дозвольте ж цьому біосміттю стати вантажем 200. Бути закопаними в безіменних могилах, подібно псам. Позбавте нашу планету від цієї мерзоти".

"Брехливо, без смаку, дурнувато. І в кого це вони все стріляють і стріляють, в демонстрантів?"

"Нагадайте, як це називається, коли роблять вони, а соромно нам?"

''Угар зі стріляниною'': росіянок привітали з 8 Березня "скрєпним" відео
''Угар зі стріляниною'': росіянок привітали з 8 Березня "скрєпним" відео
''Угар зі стріляниною'': росіянок привітали з 8 Березня "скрєпним" відео
''Угар зі стріляниною'': росіянок привітали з 8 Березня "скрєпним" відео
''Угар зі стріляниною'': росіянок привітали з 8 Березня "скрєпним" відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вулицях Сімферополя в анексованому Криму жінок з 8 березня привітали "ввічливі люди" у військовій формі і з георгіївськими стрічками.

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Теми
російська пропаганда8 березняРосійська воєнна загроза
Місце
Росія
Теги
Новини Росії8 Березня
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
а чему удивлятся-это биомусор и этих существ готовят для удобрения,удобрим мир этими кокошниками а ха ха
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Как причудливо проступает лишняя хромосома!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Запомните, фашисты в Украине и Латвии...
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Dmitrehko Aleksandr
Dmitrehko Aleksandr
UaDonetsk Umka, что запоминать, потную вонючую ватную бабу?
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