Убив на кухні: у Росії 12-річний розправився з власною матір'ю. Фото і відео

У Санкт-Петербурзі (Росія) в ніч на 27 жовтня сталося жорстоке вбивство – підліток по-звірячому розправився з власною матір'ю.

За попередніми даними, 12-річний хлопчик поливав свою матір окропом з чайника і вирізав їй частини тіла одним з гострих предметів – на місці поліція виявила ніж, ножиці, пінцет, шампур і ліхтарик, пише 78.ru з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

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Встановлено, що у хлопчика є брат-близнюк. Імовірно, той спостерігав за всіма звірствами брата. Обидві дитини - розумово відсталі, а сім'я перебуває на обліку. У квартирі в напівп'яному і шоковому стані перебував батько. Він після всього, що сталося, зателефонував своїм батькам, а вже ті викликали на місце поліцію.

На даний момент на місці перебувають співробітники правоохоронних органів, а з дітьми працюють психологи.

Як повідомляє Telegram-канал Hue, родина, в якій росли обидва хлопці, неблагополучна. Брати вчаться в спецшколі, вони розумово відсталі. Батьки алкоголіки, в квартирі постійно були пиятики. У ніч вбивства мати з батьком знову були сильно п'яні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Брянську (Росія) троє чоловіків вбили місцевого жителя і закатали його тіло в бетонну підлогу гаража.

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