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30 січня • оновлено в 14:51
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Дмитро Орєшкін
Дмитро Орєшкін
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У власти до гроба: как Путин повторяет судьбу Сталина

4.9т
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Кремль придумывает варианты, как Владимиру Путину перепрыгнуть через проблему 2024 года. Рассматривалось создание нового государства, т.з. белорусский вариант, то есть, подмять по себя Беларусь, но Лукашенко не прогибается и видно уже не прогнется. Значит, этот вариант теряет привлекательность. Альтернативные варианты, типа присоединить Казахстан – тянут за собой много издержек. Поэтому на первое место вышли другие сценарии – перейти в статус премьера – более полномочного, чем президент или создать новую структуру, которая будет возвышаться над всеми действующими и при этом не быть избираемым президентом. Вот, пожалуй, и все возможности.

Уйти из власти просто так Путин не может. На это есть две причины.

Первая, он действительно верит в то, если не будет его, не будет и России. Как Сталин говорил своим подчиненным? "Я уйду, а вас, как котят, придушат". Вот Путин себе представляет, что он должен стоять и охранять рубежи родины от покушений врагов. А у него ведь миссия – поднять Россию с колен и заставить другие государства уважать ее. Путин искреннее убежден, что никто другой, кроме него, лучше с этой задачей не справится. У меня ровно противоположное ощущение. Мне кажется, что Путин загнал Россию в тупик, из которого нет выхода, кроме как в Китай, Северную Корею или Иран.

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Путин хочет договориться с Зеленским

Второе. За Путиным стоят группы интересов, которые не позволяют ему уйти. Во-первых, это коммерческие интересы, всякие "сечины" и "роттенберги", которые не могут его отодвинуть. Они понимают, что никакие гарантии их непосильно нажитого их не защитят. Только лично Владимир Путин.

Вторая составляющая этого же процесса. Он прекрасно понимает, стоит ему уйти, все эти люди, которых он воспитывал и поднимал для борьбы между собой, вцепятся друг другу в горло и начнут разборки даже с использованием силовых ресурсов. А это путь к гражданской войне в России.

Есть еще одна причина, почему он не уходит - его личное и психологическое свойство. Он не может уйти потому, что никому не верит. Он не верит ни в какие гарантии, ведь сам их все время нарушает.

Его судьба, хочешь-не хочешь, но придется остаться у власти до гробовой доски, как товарищ Сталин.

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Теми
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Особи
Володимир Путін Олександр Лукашенко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Коцарь Андрей
Коцарь Андрей
В этой т.н. "стране" варианты, как выбрать президента путем честных выборов даже не обсуждаются, зато обсуждаются варианты, как эта вонючая старая тушка сможет остаться при власти до конца своей поганой жизнишки. Рабам выбирать не дано..
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Коцарь Андрей
Коцарь Андрей
Кубанский Николай, бояра закончилась? Так иди полижи очко у *уйла и не забывай учить китайский.
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Коцарь Андрей, перерыв закончился? Так иди мой польский унитаз.
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Орешкин фантастический дол@аёб.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
И? Вот судьба Обрешкина уже точно обрисована, т.к. он за 5 лет так и не смог вытащить палец из своего носа)))
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