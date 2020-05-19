У Тулі (РФ) медсестра обласної лікарні вийшла до пацієнтів із COVID-19 у прозорому захисному костюмі, який надягнула поверх купальника.

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Жінку сфотографували, і після ажіотажу в мережі керівництво лікарні застосувало до медпрацівника дисциплінарне стягнення, передають "Тульские новости".

У Тулі медсестра одягла купальник під прозорий захисний костюм Колаж

За словами джерела видання, в захисному костюмі працювати дуже спекотно, тому медсестра вирішила не надягати одяг, однак не очікувала, що костюм буде прозорим.

Пацієнти, що знаходилися в палаті, не мали нічого проти зовнішнього вигляду медсестри, підкреслив співрозмовник.

"За фактом недотримання вимог до медичного одягу співробітницею Тульської обласної клінічної лікарні МОЗ повідомляє, що до медсестри інфекційного госпіталю, яка порушила ці вимоги, застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зауваження", – відзвітував регіональний мінохоронздоров'я про те, що трапилося.

Із персоналом медзакладу також провели роз'яснювальну бесіду. Крім того, посилено контроль за роботою співробітників, відповідальних за порядок використання спеціального одягу та засобів індивідуального захисту.

У Тулі медсестра одягла купальник під прозорий захисний костюм newstula.ru

Зазначимо, за добу 18 травня в Тульській області зафіксовано 92 нових випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість заражених майже за два місяці – 2637 осіб.

Як писав OBOZREVATEL, інфіковані коронавірусом з безсимптомною формою заражають поверхні і предмети в своєму будинку, з якими контактують найбільш часто або тісно. Вчені розповіли, де саме знайшли РНК вірусу.

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