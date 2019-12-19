Головна Новини
19 грудня • оновлено в 17:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У центрі Москви відкрили стрілянину під будівлею ФСБ: перші подробиці

21.8т
Читати матеріал російською

У четвер, 19 грудня, в Москві на площі Воровського невідомі влаштували стрілянину з автомата, у результаті чого, за попередніми даними, загинули три особи.

У місті оголосили план "Сирена. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Подъем" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що вогонь відкрили під будівлею Федеральної служби безпеки. "Чути стрілянину і крики, людей з вулиці загнали в будівлі", – розповів один із очевидців.

У центрі Москви відкрили стрілянину під будівлею ФСБ: перші подробиці
У центрі Москви відкрили стрілянину під будівлею ФСБ: перші подробиці

РБК з посиланням на джерело в московському управлінні МВС уточнило, що невідомий відкрив стрілянину з автомата Калашникова. НП трапилося на парковці.

Телеканал "Москва 24" повідомив, що чоловік зі зброєю забарикадувався в будівлі на Великій Луб'янці.

З'явилися різні дані про загиблих. Деякі ЗМІ повідомили про одну жертву. Телеканал 112 передає про трьох загиблих.

Будівлю оточив ОМОН і сили Росгвардіі.

У центрі Москви відкрили стрілянину під будівлею ФСБ: перші подробиці

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 30 листопада, в Москві готелі "Останкіно" сталася стрілянина.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Ірина Кулініч
Місце
Росія Москва
Тег
стрілянина
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
4
13
Смішно
17
Цікаво
23
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Korolev Vlad
Korolev Vlad
конвульсии разлагающегося медведя
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Lux Alex
Lux Alex
Ешкин кот, че только на России творится.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Неужто Ромка Цымбалюк от слов перешел к делу и решил фсьотаки скинуть ненавистный режым?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги