У центрі Москви відкрили стрілянину під будівлею ФСБ: перші подробиці

У четвер, 19 грудня, в Москві на площі Воровського невідомі влаштували стрілянину з автомата, у результаті чого, за попередніми даними, загинули три особи.

У місті оголосили план "Сирена. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Подъем" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що вогонь відкрили під будівлею Федеральної служби безпеки. "Чути стрілянину і крики, людей з вулиці загнали в будівлі", – розповів один із очевидців.

РБК з посиланням на джерело в московському управлінні МВС уточнило, що невідомий відкрив стрілянину з автомата Калашникова. НП трапилося на парковці.

Телеканал "Москва 24" повідомив, що чоловік зі зброєю забарикадувався в будівлі на Великій Луб'янці.

З'явилися різні дані про загиблих. Деякі ЗМІ повідомили про одну жертву. Телеканал 112 передає про трьох загиблих.

Будівлю оточив ОМОН і сили Росгвардіі.

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 30 листопада, в Москві готелі "Останкіно" сталася стрілянина.

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