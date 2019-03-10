У шию вріс провід: в Росії знайшли дівчинку-мауглі

У Москві (Росія) в одній із квартир рятувальники виявили 5-річну дівчинку-мауглі.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Mash. У дитини, яку знайшли серед покладів сміття, виявили гнійний отит і провід, який вріс у шию.

Відзначається, що сусіди не один раз чули плач дитини, що доносився з квартири на 8 поверсі на Ленінградському шосе. Пробитися вони не змогли навіть за допомогою дільничного, тому звернулися в МНС.

Дівчинка-мауглі Mаsh

Рятувальники виявили в приміщенні величезну кількість сміття. "Дихати неможливо, їжі і води немає, дорослих теж. Знайшли тільки п'ятирічну дівчинку – вона влаштувала собі барліг у смітті. Не розмовляє, гнійний отит, у шию вріс якийсь провід", – сказано в повідомленні.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Відзначається, що дитину доставили в лікарню, де була надана медична допомога: провід успішно вилучили.

Мати дівчинки була затримана. Жінку охайного вигляду зупинили сусіди і утримали до приїзду поліції.

Як розповіла затримана, її звуть Ірина Гарошенко. Горе-матері 47 років. У поліції вона повідомила, що працює прибиральницею, хоча раніше була фінансовим консультантом. У ході досудового розслідування будуть проведені безліч експертиз, у тому числі, і психіатрична.

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кривому Розі знайшли дітей-мауглі, які проживали без нагляду батьків.

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