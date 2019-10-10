У Росії знайшли вбитою 9-річну зниклу дівчинку: розлючений натовп влаштував бунт. Фото і відео

У Саратові (Росія) в ніч п'ятниці, 11 жовтня, знайшли мертвою зниклу 9-річну Лізу Кисельову, яка щезла вранці 9 жовтня по дорозі в школу.
Тіло дитини виявив пошуковий загін "Ліза Алерт" у гаражі біля її будинку на вулиці Високій, передає sarnovosti.ru.
Підозрюваний, за попередньою інформацією, затриманий. Водночас Mash у Telegram повідомляє, що жителі Саратова відмовляються залишати місце, де знайшли вбиту Лізу, і загрожують влаштувати самосуд (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Єлизавета Кисельова
vzsar.ru
"Організатори пошуків просять людей покинути територію і відправитися по домівках. Зараз натовп заважає роботі СК – через це немає можливості приступити до слідчих дій на місці вбивства та привезти підозрюваного", – сказано в повідомленні.
"Бунт" біля місця вбивства
sarnovosti.ru
"Бунт" біля місця вбивства
sarnovosti.ru
Незабаром підозрюваного у вбивстві Кисельової вивели з гаражів у масці. До місця, щоб не допустити самосуд, стягнуті додаткові сили поліції.
Відзначимо, дитини шукали тисячі саратівців: волонтери загону "Ліза Алерт", правоохоронці, рятувальники обласної служби порятунку. Вони прочісували гаражні кооперативи, житлові масиви, пустирі. Фахівці переглянули записи з камер відеоспостереження у неї на шляху, опитали родичів, сусідів, вчителів.
Єлизавета Кисельова
sarnovosti.ru
За фактом безвісного зникнення 9-річної дівчинки було порушено кримінальну справу згідно п. "в" ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство малолітньої).
Єлизавета Кисельова
sarnovosti.ru
Підозрюваний
sarnovosti.ru
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