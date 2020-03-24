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24 березня • оновлено в 03:22
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У Санкт-Петербурзі на квартирі священика знайшли нарколабораторію

1.4т
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У квартирі єпископа Череповецкого і Білозерського Флавіана співробітники ФСБ виявили нарколабораторію і готову продукцію.

У санкт-петербурзькій квартирі, де прописаний священик, проживав його близький друг – 22-річний Каїн Монтанеллі, пише "СеверИнформ".

Єпископ Флавіан

Єпископ Флавіан

severinform.ru

Також правоохоронці провели обшуки за місцем роботи єпископа у справі про шахрайство в особливо великих розмірах.

Сам Флавіан заявив, що обшуків не було, а адвокати єпископа наполягають на тому, що "інформація не відповідає дійсності і порочить його честь".

Незважаючи на це голова РПЦ патріарх Кирило відсторонив єпископа від управління Череповецкою єпархією і відправив його на поселення в Павло-Обнорський монастир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополита Волоколамського Іларіона (Алфеєва) знайшли нерухомість в Іспанії – дворівневий пентхаус з басейном і майданчиком для барбекю.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
РПЦ
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
святая наркота , прет и бесов изгоняет)
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