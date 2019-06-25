У РПЦ назвали загиблих червоноармійців безбожниками: розгорівся скандал

У РПЦ розгорівся скандал через митрополита Бєлгородського Іонанна, який заявив, що мільйони солдатів загинули на початку Другої світової війни, оскільки були безбожниками.

Скандальною заявою вибухнув він на вечорі пам'яті річниці початку війни. Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі "Белгород №1". (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У перші місяці війни практично більше 60% Червоної армії, тобто молодих бійців, які були народжені вже в безбожний час, більшість із них не були хрещені, вони були вбиті. Це була жертва несумірна. Це була жертва, яка була принесена за безбожництво", – висловився митрополит.

Митрополит Іоанн Комерсант

"І війну виграли хрещені люди, ті, хто були покликані, щоб духовно перемогти цю машину, добре налагоджену, подібно оцьому Челубею, який поєднував у собі мистецтво воїна і був осередком духів злоби піднебесних", – підсумував Іван.

У прес-службі єпархії тут же поспішили запевнити, що висловлювання було вирвано з контексту і неправильно інтерпретовано.

"Митрополит сказав, що це жертва, принесена за безбожництво держави. Але він ніде не говорив, що це були безбожники. Що загинули безбожники, а хрещені виграли – там не було слова безбожники, це абсолютно неправильна інтерпретація. Просто спочатку вирвали з контексту. Є таке поняття як хайп, може, було бажання у них трошки засвітитися", – цитує "Говорит Москва".

Митрополит Іоанн Скріншот з відео

Відреагував на скандал і голова синодального відділу РПЦ із взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами єпископ Клинский Стефан (Привалов).

"Зрозуміло, що це не зовсім так. Якби ми оперували чіткими статистичними даними, тоді можна було б про щось говорити. Висновки не зовсім коректні, тому що захищали Вітчизну люди різних національностей, різних релігій і конфесій, тому війна і називається Вітчизняною", – заявив він.

Єпископ закликав "спокійніше ставитися" до висловлювань глави Бєлгородської єпархії і не розглядати їх "у контексті того, що владика Іоанн когось там засуджує або привносить щось таке в релігійне осмислення подій, що є якимось нововведенням".

А давно у нас РПЦ чутно не було.

Скучили?

Зустрічайте митрополита Білгородського Іоанна.

Він каже, мільйони солдатів на початку війни загинули, тому що були безбожниками.

А виграли війну, навпаки, хрещені.

Дивно, що не сказав, що їх в бій вів безпосередньо Гундяєв. pic.twitter.com/hoz4R4AsRq - Проф. Преображенський (@prof_preobr) 25 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі підняли на сміх патріарха Кирила, який запевнив, що Російська православна церква будує по три храми на добу.

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