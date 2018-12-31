У російському Магніторську обвалився під'їзд житлового будинку: багато жертв. Перші кадри

У російському Магнітогорську в ніч на 31 грудня прогримів потужний вибух, в результаті чого загинули четверо людей, ще четверо постраждали.

Все, що потрібно знати про надзвичайну подію у Магнітогорську:

Вибух прогримів вранці у житловій дев'ятиповерхівці, через що повністю зруйнувався під'їзд;

Губернатор Челябінської області Борис Дубровський оголосив у Магнітогорську режим НС у зв'язку з обвалом під'їзду;

З-під завалів врятували чотирьох людей, серед них є дитина. Відомо про загибель трьох; безвісти зникли 79 осіб;

Офіційна причина — вибух побутового газу;

Адміністрація будинку попередила, що два під'їзди можуть також обвалитися. Вибух прогримів у 7-му під'їзді. У зоні ризику — №6 і №8.

У школі №14 розгорнули штаб. Людям пообіцяли безкоштовну допомогу та надання житла;

12 під'їздів відключено від газопостачання.

НП сталася близько 06:00 за місцевим часом (03:00 за Києвом). В результаті впали перекриття з третього по десятий поверх над аркою між двома під'їздами. Постраждали 48 квартир, в яких жили 110 осіб (щоб подивитися фото і відео з місця події, доскрольте до кінця).

"За моїми даними, зараз визволені четверо осіб, зокрема одна дитина, їх обстежують фахівці швидкої допомоги. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості", — розповів прес-секретар МОЗ Максим Радецький.

По допомогу медиків звернулися 12 осіб: четверо госпіталізовані, решті мешканців надано допомогу амбулаторно. У місті вранці, 31 грудня було близько -17 градусів. Губернатор у зв'язку з НП оголосив режим НС.

У ФСБ заявили, що єдиною версією того, що сталося, є вибух побутового газу. Інших варіантів не розглядають.

Квартира на восьмому поверсі будинку в Магнітогорську

Губернатор Челябінської області Борис Дубровський розповів, що на зв'язок вийшли 28 осіб, доля 52 — невідома. Серед загиблих були дорослі і одна дитина.

"У будинку було прописано 111 осіб. 9 осіб знімали житло (всього 120 осіб). Відома доля 52 осіб (з них 4 загинуло, 16 евакуйовано, зокрема 7 дітей, госпіталізовано 4 осіб, зокрема 2 дітей, 28 осіб вийшли на зв'язок)", — сказав він.

"Виходимо з логіки того, що жили 120 осіб. Ми розуміємо, скільки вже ми з цих людей бачимо, розуміємо, що вони не постраждали", — додав чиновник, уточнивши, що близько 50 осіб можуть перебувати під завалами.

Медики не вірять, що до них може надійти ще хтось живий, бо критичний час надання допомоги добіг кінця.

Також відомо, що аварійні газові служби обмежили подачу газу у житловому будинку. За даними ТАСС, 12 під'їздів були відключені.

Правоохоронці прийшли до ТОВ "Керуюча компанія "ТЖХ Магнітогорська", яка обслуговує будинок, з обшуками. Як з'ясувалося, фірма обслуговує також і СУ СК по Челябінській області.

Мешканців двох сусідніх під'їздів евакуювали до місцевої школи. До ліквідації наслідків події залучили понад 400 осіб.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальне провадження за статтею "заподіяння смерті з необережності двом і більше особам".

У мережі також з'явилися відео з місця часткового обвалу житлового будинку, а потім і сам момент вибуху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в російській Якутії прогримів розрив магістрального газопроводу, в результаті чого виникла потужна пожежа. На місці інцеденту ніхто не постраждав.

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