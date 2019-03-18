У Росії злякалися падіння Кримського моста і ввели екстрені заходи

Російські окупанти вирішили встановити на підходах до Кримського мосту сканери, які зможуть просвічувати залізничні вагони з метою визначення типу вантажу і його маси, через нестійкість конструкції.

Про це повідомив директор з виробництва компанії "Скантронік Системс" Сергій Симочко, передає РІА Новини. Він додав, що огляд буде проводитися під час руху складу вздовж сканера, розміщеного на залізничній колії.

"Перший в Росії інспекційної-оглядової комплекс для контролю залізничних вагонів введений в експлуатацію в 2018 році в пункті пропуску Забайкальск. Ведеться будівництво двох залізничних інспекційної-доглядових комплексів для забезпечення транспортної безпеки на підходах до Кримського мосту", — сказав він.

При цьому час сканування складу залежить від швидкості його руху і кількості вагонів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше старший науковий співробітник Інституту водних проблем Російської академії наук, гірничий інженер-гідрогеолог Юрій Медовар розповів, що будівництво Кримського моста призвело до замулювання Керченської протоки, що може привести до катастрофи.

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