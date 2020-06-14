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14 червня • оновлено в 15:30
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У Росії зіткнулися два пасажирські літаки: відео НП

8.9т
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В аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі на злітній смузі зіткнулися два літаки.

Як повідомляє Telegram-канал "Mash на Мойке", не роз'їхалися лайнери авіакомпаній "Уральські авіалінії" і S7 – один зачепив крилом іншого (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

В аеропорту Пулково зіткнулися два літаки

В аеропорту Пулково зіткнулися два літаки

В результаті у одного з бортів знесло хвостовий стабілізатор.

Обидва літаки в цей момент збиралися злітати: один повинен був відправитися в Іркутськ, інший – в Калінінград.

"Витоку палива немає (хоча ємності знаходяться якраз в крилах), пасажирів евакуювали", – йдеться в повідомленні.

Ніхто не постраждав, аеропорт працює в штатному режимі.

У Росії зіткнулися два пасажирські літаки: відео НП

Telegram\Mash на Мойці

У Росії зіткнулися два пасажирські літаки: відео НП

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні в Лаосі пасажирський літак авіакомпанії Thai Airways випадково зіткнувся з бізнес-джетом і зніс йому хвіст.

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Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
літак
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