У Росії зіткнулися два пасажирські літаки: відео НП

В аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі на злітній смузі зіткнулися два літаки.

Як повідомляє Telegram-канал "Mash на Мойке", не роз'їхалися лайнери авіакомпаній "Уральські авіалінії" і S7 – один зачепив крилом іншого (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

В аеропорту Пулково зіткнулися два літаки

В результаті у одного з бортів знесло хвостовий стабілізатор.

Обидва літаки в цей момент збиралися злітати: один повинен був відправитися в Іркутськ, інший – в Калінінград.

"Витоку палива немає (хоча ємності знаходяться якраз в крилах), пасажирів евакуювали", – йдеться в повідомленні.

Ніхто не постраждав, аеропорт працює в штатному режимі.

Telegram\Mash на Мойці

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні в Лаосі пасажирський літак авіакомпанії Thai Airways випадково зіткнувся з бізнес-джетом і зніс йому хвіст.

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