У Росії зіткнулися два пасажирські літаки: відео НП

В аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі на злітній смузі зіткнулися два літаки.
Як повідомляє Telegram-канал "Mash на Мойке", не роз'їхалися лайнери авіакомпаній "Уральські авіалінії" і S7 – один зачепив крилом іншого (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
В аеропорту Пулково зіткнулися два літаки
В результаті у одного з бортів знесло хвостовий стабілізатор.
Обидва літаки в цей момент збиралися злітати: один повинен був відправитися в Іркутськ, інший – в Калінінград.
"Витоку палива немає (хоча ємності знаходяться якраз в крилах), пасажирів евакуювали", – йдеться в повідомленні.
Ніхто не постраждав, аеропорт працює в штатному режимі.
Telegram\Mash на Мойці
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Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні в Лаосі пасажирський літак авіакомпанії Thai Airways випадково зіткнувся з бізнес-джетом і зніс йому хвіст.
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