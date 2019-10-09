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9 жовтня • оновлено в 18:42
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У Росії жінка побила немовля на очах у всіх: відео 18+

2.8т Читати матеріал російською

У російському Сєверодвінську жінка жорстоко побила немовля на очах у перехожих.

Очевидці зняли все це на камеру. Ролик опублікували в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте" у групі "Северодвинськ life" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, свідки припустили, що матір була під дією якихось наркотичних речовин.

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Мати побила дитину

Мати побила дитину

Скріншот з відео

На записі вона спочатку риється в траві, наче щось шукає, а потім нахиляється до візочка й починає бити дитину. Опісля вона тікає.

Автор відео звернувся в поліцію, зараз встановлюється особа жінки.

Обережно! Присутня нецензурна лексика

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Обухів Київської області вихователька дитячого садка "Катюша" потрапила у скандал. Жінку звинуватили в тому, що вона нібито побила дитину курткою, яку та забула в альтанці під час прогулянки.

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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Матку вырвать гадине
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Валевич Борис
Валевич Борис
Какая скотская страна - от карлика до самого конченного алкаша
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