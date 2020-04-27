У Росії заражений коронавірусом монах здійснив самоспалення

Послушник Свято-Троїцької Сергієвої Лаври в Московській області вчинив самоспалення після підтвердження у нього коронавірусу COVID-19.

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Як пише Telegram-канал 112, монах Пелипенко проходив лікування в Федеральному центрі високих медтехнологий.

Троїцько-Сергієва Лавра Ілюстрація

"Через три дні після постановки діагнозу, серед ночі, Пелипенко спалив документи, виліз у вікно палати і пішов до лікарняної церкви. Там, на ганку, облив себе лампадним маслом і підпалив", – йдеться в повідомленні.

Послушника доставили в реанімаційне відділення з опіками 90% тіла, лікарі борються за його життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києво-Печерській лаврі відбувся спалах коронавірусу. З 13 квітня лавра знаходиться на повному карантині.

За останніми даними, хворих близько 150 чоловік, є померлі.

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