У Росії трапилася пожежа на розхваленому авіаносці: перші подробиці

У четвер, 12 грудня, в Мурманську (Росія) під час проведення ремонтних робіт, загорівся крейсер "Адмірал Кузнєцов".
Попередньо в пожежі постраждала одна людина, ще три пропали, передає " Інтерфакс ". Відомо, що зниклі знаходилися в трюмі в момент загоряння: два члени екіпажу і робітник заводу.
"Зв'язок з ними встановити не вдається", – йдеться в повідомленні. Пізніше стало відомо, що двох зниклих при пожежі на крейсері вдалося знайти живими. Імена потерпілих не названо.
За попередніми даними, пожежа почалася під час робіт в першому енергоотсеке на другій палубі. Площа загоряння спочатку становила 20 квадратних метрів, потім зросла до 600 кв. м.
Також відомо, що рятувальники не можуть знайти капітана третього рангу Віктора Ізмайлова, який відповідав за ремонт "Адмірала Кузнєцова". Ізмайлов зайшов в рубку під час зварювальних робіт, в цей момент почалася пожежа.
На даний момент пожежники не можуть загасити вогонь в одному з відсіків "Адмірала Кузнєцова". Через сильний дим пройти всередину не вдається. Рятувальники готують так звану "пінну атаку" – тобто збираються повністю заповнити спеціальним складом палаюче приміщення.
Додамо, що в мережі з'явилося відео пожежі на крейсері "Адмірал Кузнєцов".
Крейсер "Адмірал Кузнєцов"
Ілюстрація
В Мурманске произошел пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"— Актуальная Россия (@RussiaActually) December 12, 2019
Крейсер загорелся во время ремонтных работ. pic.twitter.com/Dk8uTRE9wo
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Росії, на 82-му судноремонтному заводі в Мурманську, затонув один з найбільших в світі плавучих доків ПД-50, в якому ремонтували авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов".
Відомо, що Росія витратила близько 10 мільярдів рублів на провальний сирійський похід авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов".
Так, в Середземному морі сталася аварія з винищувачем МіГ-29К при проведенні тренувальних польотів під час заходу на посадку на авіаносець "Адмірал Кузнєцов".
Також стало відомо, що в Сирії під час заходу на посадку на авіаносець "Адмірал Кузнєцов" розбився другий винищувач Повітряно-космічних сил Росії.
Міністр оборони Великобританії Майкл Феллон назвав важкий авіаносний крейсер Збройних сил Росії "Адмірал Кузнєцов", який повертається з Сирії, кораблем ганьби.
Крім того, в соцмережах підняли на сміх флагман російського флоту.
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