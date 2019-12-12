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12 грудня • оновлено в 11:11
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У Росії трапилася пожежа на розхваленому авіаносці: перші подробиці

14.3т
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У четвер, 12 грудня, в Мурманську (Росія) під час проведення ремонтних робіт, загорівся крейсер "Адмірал Кузнєцов".

Попередньо в пожежі постраждала одна людина, ще три пропали, передає " Інтерфакс ". Відомо, що зниклі знаходилися в трюмі в момент загоряння: два члени екіпажу і робітник заводу.

"Зв'язок з ними встановити не вдається", – йдеться в повідомленні. Пізніше стало відомо, що двох зниклих при пожежі на крейсері вдалося знайти живими. Імена потерпілих не названо.

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За попередніми даними, пожежа почалася під час робіт в першому енергоотсеке на другій палубі. Площа загоряння спочатку становила 20 квадратних метрів, потім зросла до 600 кв. м.

Також відомо, що рятувальники не можуть знайти капітана третього рангу Віктора Ізмайлова, який відповідав за ремонт "Адмірала Кузнєцова". Ізмайлов зайшов в рубку під час зварювальних робіт, в цей момент почалася пожежа.

На даний момент пожежники не можуть загасити вогонь в одному з відсіків "Адмірала Кузнєцова". Через сильний дим пройти всередину не вдається. Рятувальники готують так звану "пінну атаку" – тобто збираються повністю заповнити спеціальним складом палаюче приміщення.

Додамо, що в мережі з'явилося відео пожежі на крейсері "Адмірал Кузнєцов".

Крейсер "Адмірал Кузнєцов"

Крейсер "Адмірал Кузнєцов"

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Росія Мурманськ
Теги
Новини Росії пожежа
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Вот уж действительно невезучая лохань.
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Jhybkjd Fktdnby
Jhybkjd Fktdnby
Карма!!!
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Огиенко Елена
Огиенко Елена
Гордому украинскому флоту пожары не страшны. Там все просто рассыпается в труху. А утешают спесивых украинцев только проблемы России.
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Ukr Igore
Ukr Igore
Огиенко Елена, А пихаті касаби надувають "Авангарди" та палять і топлять усе що під руку попаде
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Огиенко Елена, Нас утешают еще и русские проститутки, которые пытаются излагать умные мысли.
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